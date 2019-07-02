Samsun'dan kısa kısa

Kavak Kaymakamı Vekili İbrahim Engin Şenay, Kavak Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Şenay, Kavak Anadolu Lisesi'nde incelemelerin ardından okul müdürü Aydın Can'dan bilgi aldı.

Okulun çevre düzenlemeleri ile diğer eksikliklerin yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde tamamlanmasını isteyen Şenay, okul başarısının artırılması noktasında da çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Kaymakam Vekili Şenay, ilçede görev yaptığı sürece zaman buldukça eğitim öğretime yönelik toplantılara katılacağını kaydetti.

Ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük de hazır bulundu.

OMÜ Rektörü Bilgiç'ten ziyaret

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Kavak Kaymakamı Vekili İbrahim Engin Şenay'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Bilgiç, görevine yeni başlayan Şenay'a hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şenay, "Kavak ilçesi benim ilk görev yerim. Karadeniz'in şirin ilçesi olarak bilinen Kavak ilçemizde görev yapmaktan mutluyum. Hepimiz için eğitim her şeyin başında geliyor. Dolayısıyla ilçemizin eğitim öğretim başarısının artırılması noktasında çalışma içerisindeyim. İnşallah bu konuda başarılı oluruz." dedi.

Havza Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantı öncesi bir konuşma yapan Özdemir, belediye ekiplerinin yaz dönemine ait çalışma programına göre görev yaptığını belirterek, "Öncelikli işimiz planlamalar dahilinde işlerimize devam etmek. Havza Belediye Başkanlığı olarak toplumun tüm kesimlerini kucaklayan ve önemseyen bir yönetim anlayışına sahibiz. İlçemiz için bunda yapalım diyen ayağı yere basan her türlü projeye açığız." diye konuştu.

Kaynak: AA