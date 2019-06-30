Samsun'dan kısa kısa

Samsun'un Bafra ilçesinde bir marketten hırsızlık yapıldığı bildirildi.

Emirefendi Mahallesi Samsun Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezi içindeki marketten kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çok sayıda alkollü içecek çalındı.

Reyonda sayım yapan market çalışanın fark etmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

Bafra Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Havaya ateş edilmesi sonucu bir kişi yaralandı

Bafra ilçesinde bir düğün sırasında havaya ateş edilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Çetinkaya Mahallesindeki düğün salonunun dışında Ercan A. havaya ateş etti.

Bir süre sonra düğüne gelen vatandaşlardan biri olan Serkan Z'nin sağ kolundan vurulduğu anlaşıldı.

Yaralı, yakınlarının yardımıyla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası Ercan A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA