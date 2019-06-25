Samsun'dan kısa kısa

Bafra'da düzenlenen yaz Kur'an kursları devam ediyor.

Bafra Gençlik Merkezinde eğitim gören öğrencileri ziyaret eden Müftü Necmettin Kayar, 2019 yaz Kur'an kurslarına 17 Haziran itibarıyla başladıklarını söyledi.

Bu yıl kursların Kurban Bayramı ile tamamlanacağını belirten Kayar, "Yaz Kur'an kurslarına 7 bin evladımız katılıyor. 'Camiler çocuklarla dolsun ahlakımız Kur'an olsun' sloganıyla ahlaki değerlerimizi, sevgi merkezli eğitim sistemiyle Allah, Peygamber ve Kur'an sevgisini, milli manevi değerlerimizi öğretmeyi hedefliyoruz. Bu yıl, kurslar arası futbol turnuvası yapılacak ve olimpik yüzme havuzunda öğrencilerimize yüzme kursu da organize edilecek." dedi.

19 Mayıs Sünnet Şöleni başvuruları başladı

19 Mayıs Belediyesince, Doğa, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen toplu sünnet şöleni başvuruları başladı.

Bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilecek Doğa, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali, 15 Temmuz Pazartesi günü 15 Temmuz Millet Meydanı'nda başlayacak.

Festival kapsamında her yıl gerçekleştirilen sünnet şöleni için de kayıtlar başladı. Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileler, 19 Mayıs Belediyesi Danışma Bürosuna başvurarak kayıtlarını yaptırabilir.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, bu yıl festivalin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenleneceğini anlattı.

Festival kapsamında sünnet şöleni de düzenleneceğini dile getiren Topaloğlu, "Bafra Devlet Hastanesinde uzman hekimler tarafından gerçekleştirilecek operasyonla yavrularımızın mutluluğunu birlikte yaşayacağız. Yavrularımızın her türlü ihtiyacı belediyemiz tarafından karşılanacaktır. Ayrıca bisiklet gezisi, Nebiyan ve Kuş Cenneti gezisinin yanı sıra 15 Temmuz Millet Meydanı'mızda gerçekleştireceğimiz programa da tüm halkımızı davet ediyoruz." diye konuştu.

Havza'da gençlik merkezi yaz kursları başladı

Havza Gençlik Merkezi Müdürü Mahmut Bektaş, gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmek amacıyla kurslar açtıklarını belirtti.

İlk etapta bilgisayar ve işaret dili kurslarının devam ettiğini, güzel sanatlar ile kişisel gelişim alanlarında da kurs açılacağını aktaran Bektaş, "Merkezimizde yaz dönemi boyunca gençlerimiz, yaz tatillerini keyifli ve verimli geçirmelerini sağlayacak, sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlerde bulunabilecek." ifadesini kullandı.

Bektaş, yaz gençlik kampları için de kayıtların devam ettiğine işaret ederek, "Kamplara katılma isteyen 12-23 yaş arası gençlerimiz, bakanlığımızın Genç Bilgi Sistemi olan 'gençbis' sistemi üzerinden müracaat edebilir. 15 Temmuz'a kadar müracaatlar devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA