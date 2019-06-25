Samsun'dan kısa kısa

Kavak Kaymakam Vekili İbrahim Engin Şenay, Kur'an kursu inşaatı ve Merve Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Şenay, ziyaretinde, yapımı devam eden kurs binası çalışmaları hakkında Müftü Nuh Arslan ve inşaat yetkililerinden bilgi aldı.

Kurs binasının yapımına nakit ve malzeme desteği veren hayırseverlere teşekkür eden Şenay, binanın 2019-2020 eğitim öğretim yılında hizmete açılması için çalışmaların yoğunlaştırılmasını istedi.

Beş katlı planlanan kurs hizmet binasının 50 öğrenci kapasiteli olacağı öğrenildi.

Şenay, daha sonra Merve Camisi'ne giderek din görevlisi Sefa Demircan ile sohbet etti.

Başkan Sarıcaoğlu'ndan Şenay'a ziyaret

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Kaymakam Vekili İbrahim Engin Şenay'ı ziyaret etti.

Yürütülen doğal gaz çalışmaları hakkında Şenay'a bilgi veren Sarıcaoğlu, "Mahallelerimizde doğal gaz boru döşeme çalışmalarımızı yapıyoruz. Allah nasip ederse bu kış halkımızı doğal gazla tanıştırmanın gayreti içerisindeyiz." dedi.

Sarıcaoğlu, ilçedeki tüm kurum ve kuruluşlarla uyum içinde çalışma dönemi geçirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şenay, Kavak'ta görev yaptığı sürece ilçeye, ilçe halkına hizmet yapmaktan mutluluk duyacağını ifade etti.

Kavak Gençlik Merkezinden "bilgisayar programlama" kursu

Kavak Gençlik Merkezince bilgisayar programlama kursu açıldı.

Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, AA muhabirine, 180 saat süreli kursa 14 kişinin katıldığını, kurs aralıklarında kursiyerlere çay ve peste ikram ettiklerini söyledi.

Kurs eğitmeni Muhammed Emin Özdoğan da kursta programlama temelleri, kontrol deneyimleri ve kodlamaya hazırlık gibi konularda eğitim verileceğini kaydetti.

Vezirköprü'de Diyanet-Sen başkanlığına Ali Demirel seçildi

Türkiye Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Diyanet-Sen) Vezirköprü İlçe Başkanlığı genel kurulu yapıldı.

Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda, Esentepe Camisi imamı Ali Demirel ile müftülük personeli Kenan Kılınç yarıştı.

Seçimde, 78 oy alan Demirel, başkanlığa getirildi. Kılınç ise 52 oyda kaldı.

Yönetim kurulu ise Köprülü Mehmet Paşa Camisi baş imamı Bilal Saraçoğlu, Ahmetbaba Camisi imamı Necati Ünal, Ayşe Hanım Mescidi imamı Yaşar Al ve müftülük personeli Sabri Gümüş'ten oluştu.

Kaynak: AA