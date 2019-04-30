Samsun'dan Kısa Kısa

Kavak Kaymakamı Recep Koşal, esnaf ziyaretinde bulunarak, istek ve sorunlarını dinledi.

Koşal, esnafı ziyaret ederek sohbet etti, sorun ve beklentilerini dinledi.

Devletin her zaman esnaf ve vatandaşının yanında olduğunu vurgulayan Koşal, "İlçemizin çeşitli yerlerinde iş sahaları açılıyor. İstihdam artacak, işsizlik nedeniyle baba ocağını terk eden gençlerimiz umuyorum ki tekrar evine dönecek. İlçemiz göç almaya başlayacak. Elbette bundan esnaflarımız olumlu yönde etkilenecek." dedi.

Telefonu ve kapısının günün 24 saatinde herkese açık olduğuna işaret eden Koşal, esnafa hayırlı ve bereketli kazanç temennisinde bulundu.

Huzurevi sakinlerine müzik dinletisi

Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi müzik öğretmeni Anıl Somuncu, müzik grubu öğrencileriyle Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevini ziyaret etti.

Sosyal sorumluluk bilincini artırmak amacıyla yapılan ziyaret sırasında huzurevi sakinleriyle sohbet eden Somuncu ve öğrenciler, daha sonra müzik dinletisi sundu.

Huzurevi müdürü Bayram Yücel, huzurevi sakinlerini ziyaret ederek büyüklerine gösterdiği ilgiden dolayı Somunvu ve öğrencilere teşekkür etti.

Havza'da, "Bir hilal uğruna ya Rab" tiyatro oyunu sahnelendi

Havza'da, Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışı ile Havza'ya gelişinin 100. yılı dolayısıyla "Bir hilal uğruna ya Rab" tiyatro oyunu sahnelendi.



Belediye Kültür Merkezi'nde Şehit Besim Kazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından sahnelenen oyun öncesinde, okul müdürü Nurcan Yücel tarafından açılış konuşması gerçekleştirildi.

Daha sonra öğrenciler, 25 Mayıs 1919'da Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin ardından yaşanan olayları konu alan oyunu sahneye koydu.



Oyunu Kaymakam Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, kaymakam adayı Meriç Dinçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat ve davetliler izledi.

Kaynak: AA