Samsun'dan Kısa Kısa

Samsun'da yük taşıyan araçlarda denetim yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerince trafik güvenliğinin arttırılması amacıyla yük taşımacılığı yapan araçların römorklarında işaret levhası ve reflektör olup olmadığı konusunda denetleme gerçekleştirildi.

Jandarma trafik ekipleri tarafından il genelinde 4 günde yük taşıyan yaklaşık 6 bin aracın denetlendiği öğrenildi.

Terme'de binalar onarılarak köy konağı yapılıyor

Terme ilçesinde atıl durumda bulunan okul ve kurum binaları onarılarak köy konağına dönüştürülüyor.



Terme Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ilçeye bağlı Şuayip, Gündoğdu, Mescitli, Aybeder, Emiryusuf ve Sancaklı mahallelerinde atıl vaziyette bulunan köy okulları, onarılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Belediye Başkanı Şenol Kul, 1950'li, 1960'lı yıllarda köylere inşa edilen, bugün kullanılmayan eski okul binalarının bulundukları yere özgü şekilde kullanılacağını söyledi.

Atıl kalan eski okulları onarım, boya ve çağın gerekli teknolojisiyle donatarak mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekle getirdiklerini anlatan Kul, "Bu binalar köy konaklarına dönüştürülecek. Binaların çevrelerinde ciddi peyzaj çalışması da yapılacak. Böylece birçok hatıranın bulunduğu binalar yeniden hayat bulacak." dedi.

Kaynak: AA