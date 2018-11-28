Samsun'dan Kısa Kısa

Kavak Cumhuriyet Anaokulu'nda illüzyon gösterisi gerçekleştirildi.

Kavak Cumhuriyet Anaokulu'na gelen illüzyonist Erkin Sezgin'in gösterisini minik öğrenciler ilgiyle izledi.

Gösterisine öğrencileri de dahil eden ve bazı öğrencileri yayına çağıran Sezgin, ip kesme, ip birleştirme, masanın yerden kaldırılması ve şapkanın içinden güvercin çıkarma gibi gösteriler sundu.

Sezgin, illüzyonun sihir ve büyü olmadığını, tamamen el çabukluğuna dayandığını söyledi.

Kavak Cumhuriyet Anaokulu Müdürü Murat Toraman da sosyal etkinlik projesi kapsamında gösteri gerçekleştirildiğini belirterek, gösteriyi minik öğrencilerin keyif ve şaşkınlıkla izlediğini kaydetti.

Ladik'te Öğretmenler Günü programı

Ladik Akpınar Fen Lisesi Şehit Mustafa Yahya Mertcan Konferans Salonu'nda Şehit Ersan Sancı Anadolu Lisesi tarafından Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Belediye Başkan Vekili Ahmet Güçlü, dünyanın en onurlu mesleklerinin başında öğretmenliğin geldiğini, bedelinin hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyeceğini söyledi.

Şehit olan ve ebediyete intikal eden öğretmenleri minnet ve rahmetle andıklarını dile getiren Güçlü, emekli öğretmenlere de sağlıklı ve uzun ömür temenni etti.

Yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve emekliye ayrılan öğretmenlere belgelerinin sunulmasının ardından program sona erdi.

Programa Kaymakam Muhammet Çiftci, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Akar, İlçe Emniyet Müdür Vekili İlhan Güler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.