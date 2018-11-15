Samsun'dan Kısa Kısa

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Samsun İçin Okuma Vakti" projesi kapsamında Havza ilçesinde öğrencilerle birlikte kitap okudu.

Esen, Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, "Samsun İçin Okuma Vakti" projesi kapsamında yürütülen etkinliğe katıldı.

Projenin yaklaşık bir yıldır uygulandığını belirten Esen, "Havza bu konuda gerçekten başarılı ve toplumun her kesimini harekete geçiren bir ilçemiz. Biz de bu çalışmalarınıza destek olmak için buradayız. Projemize destek veren başta Kaymakamımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra Kaymakam Metin Yılmaz, Esen ile İl Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Değer'e kitap hediye etti.

Ardından Yılmaz, Esen ve Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Yıldırım ile diğer katılımcılar, veliler ve öğrencilerle birlikte kitap okudu.

Yılmaz, Esen'e, ilçedeki okullarda uygulanan Mesleki Eğitim Beceri Testi (MEBET) hakkında da bilgi verdi.

MEBET'in geçen yıl ilçede yaklaşık 600 öğrenciye uygulandığını ve başarılı sonuçlar alındığını belirten Yılmaz, uygulamanın Ankara dışında Trabzon, Bolu ve Havza'da hayata geçirildiğini anlattı.

Yılmaz ile Esen, 25 Mayıs Ortaokulu inşaatı ile kız öğrenci yurdunda da incelemelerde bulundu.

Kaymakam Koşal'a ziyaret

Kavak Cumhuriyet Anaokulu Müdürü Murat Toraman, Kaymakam Recep Koşal'ı ziyaret etti.

Toraman, ziyaretlerinde eko-okul projesi kapsamında yaptıkları çalışmaları anlattı.

Koşal da gelecek kuşaklara temiz bir ülke bırakmanın önemine işaret ederek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi önemli bir proje. Anaokulu öğrencilerimize çevre temizliği konusunda anlatımlarda bulunalım. Gerektiğinde bu anlatımları resim çizerek gösterelim." dedi.