Samsun'dan Kısa Kısa

Kavak Müftüsü Nuh Arslan, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında Kaymakam Recep Koşal'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenleyecekleri programlar hakkında Kaymakam Koşal'a bilgi veren Müftü Arslan, her yıl farklı bir tema çerçevesinde kutlanan haftanın bu yılki temasının "Din Hizmetine Adanan Ömürler" olduğunu belirtti.

Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam Koşal, Müftü Arslan'a teşekkür ederek, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı.

Zihni Şahin, Ladik ilçesini ziyaret etti

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Ladik ilçesini ziyaret etti.

Ladik Belediye Başkanı Selim Özbalcı ile makamında görüşen Şahin, ilçenin genel durumu, ilçede devam eden yatırımlar ve çalışmalar hakkından bilgi aldı.

Daha sonra Şahin, AK Parti Ladik İlçe Teşkilatı ve muhtarlarla bir araya geldi.

Esnafı da ziyaret eden Şahin, ilçeden ayrıldı.