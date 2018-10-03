Samsun'dan Kısa Kısa

Kavak Emniyet Müdür Vekili Cengiz Metin, Kaymakam Recep Koşal'ı ziyaret etti.

Metin, ziyarette, asayişle ilgili konularda yapacağı çalışmalar ile muhtarlara, öğrencilere ve vatandaşlara yönelik düzenleyeceği eğitim ve bilgilendirme toplantıları ile ilgili bilgi verdi.

Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Koşal da Metin'e teşekkür etti.

Koşal, ilçede asayişin sağlanması ve çalışmalarında her zaman emniyet güçlerinin yanında olduğunu belirterek, Metin'e yeni görevinde başarı diledi.

Kavak Meslek Yüksekokulunda bilgilendirme toplantısı

Kavak Halk Eğitim Merkezince (HEM) Samsun Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Kavak HEM Müdürü Yusuf Tanrıöven, yüksekokulun konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, açtıkları ve açacakları meslek edindirme, müzik aletleri, hazırlık ve destekleme kursları hakkında bilgi verdi.

Halk eğitim merkezinin sağladığı imkanlardan daha fazla kişinin yararlanmasına çalıştıklarını belirten Tanrıöven, öğrencilerden talep gelmesi halinde istedikleri kursları istedikleri zamanlarda açabileceklerini anlattı.

En az 12 kişi olmak kaydıyla gündüz, gece veya tatilde istenilen kursların açılabileceğini dile getiren Tanrıöven, "Amacımız öğrencilerimizin boş vakitlerini bir şeyler öğrenerek geçirmesini sağlamak." dedi.

Bafra'da akü hırsızlığı iddiası

Bafra ilçesinde park halindeki bir tırın aküsünün çalındığı öne sürüldü.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Kale Caddesi'nde Ahmet Feyyaz Çolak'ın kullandığı özel bir nakliye şirketine ait 55 E 5025 plakalı tırın aküsü, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı.



Polis, şüpheli ya da şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.