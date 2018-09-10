Samsun'dan Kısa Kısa

Samsun'un Havza ilçesinde simit fiyatlarına zam geldi.

Alınan bilgilere göre, Havza'da 80 gram olan ve 1 liraya satılan simitlerin gramajı 10 gram artırılarak 90 grama, fiyatı ise 1,50 liraya artırıldı.

Simit fırını sahibi Fehmi Kandemir, bugün itibarıyla simide yüzde 50 zam geldiğini belirterek, "1 liradan satılan simit 1,5 lira oldu. Simitteki artışın tabiki dolarla bir bağlantısı var. Şu anda un fiyatlarına yüzde 60'a yakın zam geldi. 2016 tarihinden bugüne kadar 80 gramlık simit 1 liradan satışa sunuluyordu. Bugün 80 gram olan simit 90 grama yükselerek fiyatı da 1,5 TL oldu." dedi.

- Belediye Başkanı minibüsçülerle toplantı yaptı

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, şehir içi yolcu taşımacağını yapan minibüs hat sahipleriyle bir araya geldi.

İkiz, Havza Belediye Meclis Salonu'nda şehir içi minibüs esnafıyla toplantı yaptı.

Toplantıda yaptığı konuşmada, minibüs hat sahipleriyle ulaşım konusunda yaşanan sıkıntıları görüşmek istediklerini belirten İkiz, şunları söyledi:

"Tek taraflı kararlar almak istemiyoruz. Alınacak tek tarafı kararlar çözümden daha çok kargaşaya sebebiyet vermekte. O yüzden bu işin asıl muhatapları olan siz şehir için hat sahipleri ile halkımıza en iyi hizmeti ulaştırma çabasındayız. Yine halkımız ve sizlerden gelen talepler doğrultusunda Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi ile taleplerinizi yerine getireceğiz."

Havza Şehir İçi Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Mahmut Aytekin ise amaçlarının vatandaşlara hizmet olduğunu belirterek, "Bu doğrultuda yapılan bu tür toplantılar bizler için önemli. Alınacak ortak kararlar doğrultusunda halkımıza daha kaliteli hizmet etmek edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda alınan karar doğrultusunda ilçede 6 farklı noktaya şehir içi minibüs durağı konulmasına karar verildi.