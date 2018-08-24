Samsun'dan Kısa Kısa

CHP Havza İlçe Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

İlçe Başkanlığında düzenlenen programa CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, CHP Havza İlçe Başkanı Ertaş Çoban ile partililer katıldı.

Zeybek, bayramları sevgi ve barış içerisinde, daha büyük bir kucaklaşmayla geçirmek istediklerini söyledi.

Başta kendileri olmak üzere birbirlerine daha sıkı sarılarak örgütsel güçlerini artırmaları gerektiğini belirten Zeybek, "Birliği, beraberliği ve güçlülüğü yeniden elde etmek zorundayız. Önümüzdeki seçimlerde Havza halkının desteğinin Türkiye'nin yeniden güçlenmesi yönünde olacağına inanıyorum. Önümüzde yerel seçimler var. Belirleyeceğimiz güçlü adaylarla yolumuza devam edeceğiz. Tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlarım." dedi.

Kurbanlıkların kulak küpesinin iadesi uyarısı

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, kurbanlıkların kulak küpesinin tarım ve orman il ve ilçe müdürlüklerine iade edilmesi uyarısında bulundu.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanın nüfus kağıdının kulak küpesi olduğunu, bu nedenle bunların tarım ve orman il ve ilçe müdürlüklerine iade edilmesi gerektiğine işaret etti.



Kulak küpelerinin bazı kişiler tarafından kötü amaçlı kullanabileceğine dikkati çeken Demir, "Kulak küpesi hayvanın kimlik belgesidir. Tespit edilinceye kadar kulak küpesi iade edilmeyen hayvanın yaşadığı kabul edilir. Sağlıklı bir hayvan varlığı verisi oluşturmak, gelecekle ilgili planlar yapmak ve kaçak hayvan kesiminin önüne geçebilmek için küpelerin iadesi çok önemlidir." diye konuştu.