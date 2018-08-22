Samsun'dan Kısa Kısa

Havza ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilciliğindeki bayramlaşmaya Kaymakam Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Murat İkiz, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Yılmaz, Kurban Bayramı'nın huzur ve güven ortamında geçtiğini, alınan tedbirler kapsamında herkesin görevinin başında olduğunu belirterek, "Kurban Bayramı'nın ülkemize ve Havzamıza bolluk ve bereket getirmesini temenni eder, herkesin bayramını kutlarım." dedi.

İkiz de ilçede bayramı dolu dolu yaşadıklarını, düzenlenen festivallerle güzel bir bayram geçirdiklerini dile getirerek, herkesin bayramını kutladı.

Bayramlaşma programının ardından protokol üyeleri, şehitlik, Havza Devlet Hastanesi, Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi, İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek burada görevliler ve hastalarla bayramlaştı.

Protokol üyeleri, ardından şehit ailelerini ziyaret etti.

Ilıca Mahallesi'nde bayramlaşma

Havza ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde bayramlaşma ve kahvaltı programı düzenlendi.



Programa MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Havza Dernekler Federasyonu Başkanı Enver Şahin, Havza Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Fikret Bıyık, Esenyurt Havzalılar Derneği Başkanı Muharrem Kurtça, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.



Usta, gurbetteki Havzalı birlikteliğinin önemine değinerek, "Birçok hemşehrimiz gurbette. Gurbetteki hemşehrilerimizin birlikteliği bizler için çok önemli. Bugün düzenlenen bu programdaki birliktelik havasının devamı en büyük temennimiz. Bir Ilıcalı olarak mahallemizdeki birliktelik ve beraberlikten ötürü onur duydum. Havza bu birlikteliğini devam ettirdiği sürece daha güçlü olacaktır." ifadesini kullandı.

Kavak'ta bayramlaşma programı

Kavak Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı iş birliğiyle Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen bayramlaşma programına Kaymakam Fahri Onay, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse, Emniyet Müdür Vekili Berkan Çolak, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet İçli, daire amirleri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Onay, programa katılanlardan en yaşlısı olan 86 yaşındaki Orhan Ülker'i protokol sırasında yanına alarak ikramda bulundu.

Bayramlaşma programına yoğun katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Onay, "Burada gördüğüm birlik ve beraberlik yoğunluğu beni memnun etti. Biliyoruz ki kendisini bilmez bazı ülke başkanları çeşitli sebeple memleketimizi yıpratma politikası uyguluyor. Görüşü ne olursa olsun memleketimizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Bu birliktelik olduğu müddetçe hainler emellerine ulaşamayacak." diye konuştu.

Bafra'da bayramlaşma töreni

Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel ve Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Ali Kale Turistlik Tesislerinde ilçe protokolü ile bir araya gelerek bayramlaştı.

Türkel, bu günlerin kendilerini bir arada tutan değerleri korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Tüm mesai arkadaşlarımın, Bafralı hemşehrilerimin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, işlerinde bolluk, bereket, yuvalarında sağlık, huzur ve mutluluk dilerim." dedi.



Bayramlaşmanın ardından protokol üyeleri, 75. Yıl Bafra Huzurevini ziyaret etti.

Programa İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Erbaş, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar, siyasi parti temsilcileri, dernek başkanları, muhtarlar ve daire amirleri katıldı.