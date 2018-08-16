Samsun'dan Kısa Kısa

Ladik Kaymakamlığı ve Belediyesince 22'ncisi düzenlenecek Akdağ Kültür ve Sanat Etkinlikleri güreş programıyla başladı.

Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü yanındaki Er Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra güreşçiler birbirlerine üstünlük sağlamak için kıyasıya mücadele etti.

Etkinliklerin iki gün süreceğini ifade eden Belediye Başkanı Selim Özbalcı, "Akdağ Kültür ve Sanat Etkinlikleri'nin birinci gününde yağlı güreş şenlikleri, ikinci günündeyse Ladik Meydanı'nda sünnet şöleni düzenleyeceğiz. Aynı gün akşam etkinlikler yerel sanatçılar Resul Dindar ve Dilek Acar'ın sahne aldığı açık hava konseriyle sona erecek." dedi.

Özbalcı, tüm vatandaşları etkinliklere davet etti.

Bafra'da Motosiklet Festivali hazırlıkları

Bafra ilçesinde 18-19 Ağustos tarihinde ilk defa düzenlenecek Motosiklet Festivali için tanıtım toplantısı yapıldı.

Bir restoranda düzenlenen toplantıda Bafra Motosiklet Kulübü Başkanı Yaşar Trabzonlu, yaptığı açıklamada, festivalin "Çocuk İstismarına Hayır" sloganıyla başlayacağını belirtti.

Festival için yaklaşık 4 aydır hazırlık yaptıklarını kaydeden Trabzonlu, "Arkadaşlarımızla gece gündüz çalışarak, emek vererek ilçemizde Kapıkayafest Doğa Sporları Festivali'nden sonra ikinci büyük festival olarak Baframızın adını ulusal platforma taşımak istiyoruz. Festivalle yerli ve yabancı motosiklet tutkunlarını bir araya getireceğiz. Festivalde konser, profesyonel motosiklet gösterileriyle katılımcılara heyecan dolu saatler yaşatacağız." diye konuştu.