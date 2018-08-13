Samsun'dan Kısa Kısa

Kavak Kaymakam Fahri Onay, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yusuf Tanrıöven'i makamında kabul etti.

Kavak Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tanrıöven, Kaymakam Onay'ı ziyaret ederek, kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Onay, Tanrıöven'e çalışmalarında başarılar dileyerek, merkezde açılan kursların meslek edindirme ve geleneksel sanatların yaşatılması kapsamında önemli olduğunu ifade etti.

Kist Hidatik hastalığına karşı uyarı

Kavak Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Seven, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları Kist Hidatik hastalığına karşı uyardı.

Seven, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastalığın kaynağının kedi, köpek, kurt ve tilki gibi etçil hayvanlar olduğunu ifade ederek kesilen kurbanların sakatatlarının yakılması veya gömülmesi gerektiğini söyledi.

Pişmemiş kistli sakatatların kedi ve köpeklere yedirilmemesi gerektiği konsunda uyaran Seven, şunları kaydetti:

"Bu hastalık, kontrol edilmesi zor ve ekonomik kayıplara yol açan bir hastalıktır. Kedi, köpek dışkısıyla atılan yumurtalar çevre şartlarına oldukça dayanıklıdır. Yumurtaların bulaştığı sebze ve meyveler çiğ olarak yenip kirlenmiş suların içilmesiyle enfeksiyon yayılır. Yumurtaların çoğu karaciğere tutunurlar. Diğerleri ise akciğere veya vücudun diğer organlarına yayılırlar. Parazit, bundan sonraki aşamada sıvı şeklinde bir kese halini alır ve çeşitli organlara yerleşir. En sık yerleştiği organ karaciğer olup, akciğer, beyin, dalak gibi başka organlara da yerleşebilir. Kistin büyüklüğünün yerleştiği organa bağlı olarak insan başı büyüklüğüne kadar ulaşabilir. Bu hastalığın bulaşma yollarını kırmak için mutlaka kurban sakatatlarının yakılması veya ulaşılamayacak kadar derin çukurlara gömülmesi gerekir."