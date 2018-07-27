Samsun'dan Kısa Kısa

Samsun'un Kavak ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce ilk kez açılan badminton kursu yoğun ilgi gördü.

Kavak Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Mesut Altıngöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin yaz tatilini verimli değerlendirmeleri ve spor yapmaları amacıyla badminton kursu açtıklarını, kursa gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Yenicami Mahallesi'ndeki spor salonunda düzenlenen kursa 50 öğrencinin katıldığını belirten Altıngöz, bu tür çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.

Badminton eğitmeni Esra Bakan ise, kursa katılanların yeni arkadaşlıklar da edindiğine dikkat çekerek, kurs bitiminde katılımcılara belge vereceklerini kaydetti.

Çiftçilere güve uyarısı

Ladik Ziraat Odası tarafından çiftçilere, halk arasında "güve" olarak bilinen ambar zararlılarına karşı tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

Ziraat Mühendisi Yunus Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçilerin hububatlarını koyacakları ambar ve depoları gözden geçirmelerini, yeni ürün ambara girmeden önce ve girdikten sonra koruyucu ve ilaçlı önlemlerini alması gerektiğini söyledi.

Hasat edilen yeni ürünün ambara konulmadan önce nem kalmayacak şekilde iyice kurutulması gerektiğini ifade eden Dal, "Ayrıca ambarda eskiden kalan ürün varsa bu ürünler karıştırılmamalı. Halk arasında güve olarak bilinen ambar zararlısı bulundukları besin ortamından beslendiğinden çiftçinin ekonomik kaybına neden olur. Bu nedenle çiftçi vatandaşların gereken önlemleri alması gerekir." diye konuştu.

Dal, çiftçilerin ambar zararlılarına karşı mücadele konusunda tarım müdürlüklerinden veya ziraat mühendislerinden yardım alabileceklerini sözlerine ekledi.