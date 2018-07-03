Samsun'dan Kısa Kısa

Kavak İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse ile İlçe Emniyet Müdür Vekili Berkan Çolak, Kaymakam Vekili Fahri Onay'ı ziyaret etti.

Ziyarette Karaköse ve Çolak, görev alanlarına giren yerlerin asayiş durumu ve ilçe merkezinde yeni hizmete giren kent güvenliği yönetimi sistemi hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten ve verdikleri bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Onay, Çolak ve Karaköse'ye teşekkür etti.

Asayişin sağlam temellere oturtulması için kent güvenliği sisteminin önemine işaret eden Onay, "İlçemiz kent güvenliği yönetimi sisteminin getirilmesi konusunda şanslı bir ilçe. Yeni sistem sayesinde ilçemiz kayıt altına alınacak. Trafik akışı, olayların takibi, bu sistemle kayıt altına alınabilecek. Faillerinin daha çabuk tespitini sağlayacak." dedi.

- Kavak'ta 180 kök Hint keneviri ele geçirildi

Samsun'un Kavak ilçesinde 180 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Mahmutbeyli Jandarma Komutanlığınca E.A. ile B.A'nın, Akbelen Mahallesi Köyağası mevkisindeki ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği belirlendi.



Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hint kenevirleri ise imha edildi.