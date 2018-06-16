Samsun'dan Kısa Kısa

Samsun'un Havza ilçesinde, Hacıdede Şeyhkoyun Kültür ve Yardımlaşma Derneği (HAŞEDER) tarafından 5. Kocadüz Festivali düzenlendi.

Hacıdede Mahallesi Kocadüz mevkisinde düzenlenen festivalde, at yarışı ile çocuk ve gençlerin katıldığı çeşitli yarışmalar yapıldı.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, festivalde yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin Havza'nın sesini duyurması için önemli olduğunu söyledi.

İlçede daha önce bu tür etkinlikler olmadığını dikkati çeken İkiz, "Şimdi kendi festivallerimizi yapmaya başladık. Bununla birlikte gurbetteki vatandaşlarımızın Havza'ya gelmelerine vesile olduk. İnşallah bu etkinliklerimiz devam eder. Herkesin bayramı kutlu olsun." dedi.

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek ise festivalin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek katılımcıların bayramını kutladı.

Festival dolayısıyla hazırlanan keşkek, katılımcılara kazanların başına geçen Zeybek ve İkiz tarafından dağıtıldı.

Kavak

Kavak Yaşar Doğu Lisesi mezunları, bu yıl ikincisini düzenledikleri pilav gününde bir araya geldi.

Atatürk Parkı ve Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Yaşar Doğu Lisesinden mezun 325 kişi katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından organizasyon komite üyesi Mustafa Arda, burada yaptığı konuşmada, mezunlar olarak bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmanın ardından mezun öğrenciler ve görevine devam eden öğretmenler şiirler okuyup duygu ve düşüncelerini anlatan konuşmalarını yaptı.

Program, plaket takdiminin ardından sona erdi.