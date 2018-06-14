Samsun'dan Kısa Kısa

Kavak Pazarcılar Derneği Başkanı Erdal Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla kurulan pazarda denetim yaptı.

Şahin, şeker, çikolata ve tatlı satan dernek üyesi esnafı denetleyerek, ürün kalite, hijyen ve kullanım tarihlerini kontrol etti.

Pazarcılar Derneği ve üyeleri olarak müşteri memnuniyetini ön planda tuttuklarını belirten Şahin, "Ramazan bayramı nedeniyle pazarcı esnafımızda yoğunluk yaşanıyor. Amacımız müşteri memnuniyetini öne çekmek, onların sağlıklı ve kaliteli tatlı ürünlerini tüketmelerini sağlamaktır." dedi.

Uçangözle trafik denetimi

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, uçangöz kullanarak trafik uygulaması yaptı.

Jandarma trafik ekipleri, Çarşamba-Ayvacık karayolunda sürdürülen denetimlerde uçangözle havadan görüntü desteği sağladı.

Ekipler, bayram öncesi ve bayramda trafik güvenliğini daha iyi sağlamak ve yoğunluğu görebilmek adına böyle bir uygulama başlatıldığını belirterek, denetimlerin bayram süresince devam edeceğini belirtti.

Havza'da mezarlık ziyareti

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit kabirlerini ziyaret etti.

Havza Belediyesince düzenlenen program kapsamında ilçe mezarlığında Kur'an-ı Kerim okundu.

İkiz, şehit mezarlarını ziyaret etti ve kabristandaki vatandaşlarla sohbet ederek bayramlaştı.

İkiz, Havza Belediyesi olarak bayram boyunca halkın huzuru için her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, "Zabıta ve temizlik işleri müdürlüğümüz bayram boyunca görevlerinin başında olacak. Bu vesile ile tüm İslam aleminin, ülkemizin ve Havzalı hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı kutlarım." dedi.