Samsun'dan Kısa Kısa

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir dizi tedbir alındığını bildirdi.

İkiz, yaptığı yazılı açıklamada, bayram öncesi ve sonrası için zabıta ve temizlik işleri müdürlükleri başta olmak üzere ilgili birimlerde görevlendirmeler yapıldığını belirtti.

Belediye olarak halkın rahat bir bayram geçirmesi için çalıştıklarına işaret eden İkiz, "Tüm birimlerimiz bayram boyunca görevinin başında olacak. Öncelikli hedefimiz halkımızın rahat bir bayram geçirmesini sağlamak. Bunun için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Parklar, bahçeler, ilçe mezarlığı ile şehitliklerin temizlendiğini, zabıta ekiplerince denetimlerin artırıldığını anlatan İkiz, şunları kaydetti:

"Ayrıca ilçede devam eden inşaatlar sıkı denetime alınarak yol üzerine malzeme koymalarının önüne geçildi. Zabıta ekibimiz de ilçeye dışarıdan gelen misafirlere her konuda yardımcı olacak. Havzalı hemşehrilerimin ve tüm ülkemizin Ramazan Bayramı'nı kutlarım."

Havza Belediyesi'nin ramazan etkinlikleri



Havza Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri kapsamında ilahi konseri ve semazen gösterisi gerçekleştirildi.

Kevser Camisi önünde düzenlenen etkinlikte Dolunay İlahi Grubu'nun semah gösterisi eşliğinde okuduğu ilahiler beğeniyle dinlendi.



Belediye Başkanı Murat İkiz, bayramın yaklaşması ile Havza'nın hareketlenmeye başladığını dile getirerek, "Gurbetteki hemşehrilerimiz sılayı rahim için memleketlerine dönüyor. Şimdiden ilçemizde bir yoğunluk var. İnşallah bu bayramda yine sevdiklerimizle birlikte olacağız. Tüm hemşehrilerinin bayramlarını tebrik ederim." dedi.

Etkinlikte belediye tarafından katılımcılara şerbet ikram edildi.

Ladik'te iftar programı



Ladik'te İbi Mahallesi'nde iftar programı düzenlendi.

Belediye Başkanı Selim Özbalcı, iftar öncesi mahalle sakinleri ile sohbet ederek, sorun ve isteklerini dinledi.

Her gün farklı bir mahalleye misafir olduklarını, iftar sonrası vatandaşlarla bir araya gelerek hasbihal ettiklerini anlatan Özbalcı, "Güzel bir ramazan ayı geçirdik. Ülke olarak, Ladik olarak sakin bir ramazan ayı eda ettik. Bundan dolayı Rabbimize ne kadar şükretsek azdır." ifadesini kullandı.

İftara AK Parti Samsun Milletvekili adayı Bekir Keleş, AK Parti Ladik İlçe Başkanı Recep Dirican ile mahalle sakinleri katıldı.