Samsun'dan Kısa Kısa

Ladik Serbest Sınırlı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığı tarafından ilçede iftar programı düzenlendi.

Kooperatif Başkanı Şaban Tektaş ev sahipliğinde ilçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen iftara Belediye Başkanı Selim Özbalcı, İlçe Emniyet Müdür Vekili İlhan Güler, AK Parti Ladik İlçe Başkanı Recep Dirican ile kooperatif üyeleri ve davetliler katıldı.

Özbalcı, iftar sofralarının kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının güçlenmesine, vatandaşlar arası kırgınlık ve dargınlıkların kalkmasına vesile olduğunu söyledi.

Elma iç kurdu uyarısı

Ladik Ziraat Odasında görevli Ziraat Mühendisi Yunus Dal, elma yetiştiricilerini elma iç kurduna karşı tedbir almaları yönünde uyardı.



Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meyvesi fındık büyüklüğüne gelen elma bahçelerinde elma iç kurduna karşı ilaçlama yapılmasının gerekli olduğunu belirtti.

Elma iç kurdunun önemli miktarda ürün veri kaybına sebebiyet verdiğine işaret eden Dal, "Elma kurtları meyveleri delerek içinde galeri açar. Etli kısmını ve çekirdek evini yer ve pislikler bırakır. Sonuç olarak da meyvelerin dökülmesine sebep olur. Düşmeyip ağaç üzerinde kalan kurtlu meyvelerin ise kalite ve niteliğinin bozulmasına neden olur." dedi.

Elma iç kurdu ile zamanında mücadele yapılmadığı takdirde elma bahçelerinde yüzde 60 ila 80 arasında zarar oluşabileceğine dikkati çeken Dal, üreticilerin İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile serbest ziraat mühendislerinden yardım alabileceklerini kaydetti.

Havza Belediyesi ramazan etkinlikleri

Havza Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri kapsamında ilahi konseri ve semazen gösterisi yapıldı.

Kevser Camisi önünde teravih namazı sonrası düzenlenen etkinlikte Belinay İlahi ve Semazen Grubu sahne aldı.



Programda düzenlenen mini bilgi yarışmasında doğru cevap verenlere çeşitli hediyeler verildi.



Belediye Başkanı Murat İkiz, ramazan ayının kendisine has bir hoşgörü ortamı yarattığını dile getirerek, "Bereketi, bolluğu, iftarı ile bir ramazan ayının sona yaklaştık. Öğrencilerimiz de karne aldı. Tüm öğrencilerimize iyi tatiller dilerim." dedi.

İkiz, programın ardından Belinay İlahi ve Semazen Grubu üyelerine çiçek verdi.



Programa İlçe Müftüsü İlyas Akyazı, AK Parti İlçe Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti Samsun Milletvekili adayı Elif Coşkun Bilgin ile vatandaşlar katıldı.