Samsun'dan Kısa Kısa

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş tarafından Ladik ilçesinde iftar verildi.

Şıhlı Mahallesi'nde düzenlenen ve Aktaş, Alan, Daldere, Hızarbaşı, Kabacagöz, Kıranboğaz ve Yumaklı mahallelerinin sakinlerinin de yer aldığı iftara, Ladik Belediye Başkanı Selim Özbalcı ve AK Parti İlçe Başkanı Recep Dirican katıldı.

Başkan Özbalcı, ramazan ayının bereketini Ladik'in her mahallesinde hissetmek adına gönül sofralarına katıldıklarını söyledi.

İftar sofralarının bereketi ve manevi hazzının çok farklı olduğunu belirten Özbalcı, "Amacımız sadece yemek yemek değil. Buraya gelip hemşehrilerimizle bir arada olmak, muhabbet iklimini birlikte yaşamak ayrı bir duygu. Sayın vekilimiz yoğun programından dolayı iftara katıladı. Rabbim niyetini kabul etsin." diye konuştu.

Ladik'te yaz Kur'an kursları

Ladik İlçe Müftüsü Hüseyin Çekin, yaz Kur'an kurslarından mümkün olduğunca fazla çocuğun yararlanmasına çalıştıklarını söyledi.

Müftü Çekin, yaz döneminde açacakları Kur'an kursu için hazırlıklara başladıklarını belirtti.

Geçen yıl yaz döneminde ilçe merkezi ile bağlı mahallelerde açtıkları 54 kurstan bin 100 çocuğun yararlandığına işaret eden Çekin, "Bu yaz dönemi Kur'an kurslarının 25 Haziran'da başlaması bekleniyor. Müftülük ve din görevlileri olarak hazırlıklarımızı 25 Haziran'dan önce bitireceğiz. Amacımız yaz Kur'an kurslarımızdan daha fazla çocuğun yararlanması." diye konuştu.

Din görevlilerine yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenleyeceklerini, kurslara devam edenlere haftanın belirli günlerinde spor eğitimi de vereceklerini anlatan Çekin, şöyle konuştu:

"Cuma hutbelerinde yaz Kur'an kurslarının çocuklar, aileler ve toplum üzerinde yarattığı ve yaratacağı faydaları anlatıyoruz. Kurslarımızda Kur'an-ı Kerim'in yanında ibadet, itikat, siyer, ahlak, ilmihal ile yaşam süresince kendilerine gerekli olacak sosyal konularda bilgiler de vereceğiz."

Havza Belediyesi ramazan etkinlikleri

Havza Belediyesinin ramazan etkinlikleri kapsamında küçük öğrenciler program gerçekleştirdi.



Özel Fatih Anaokulu tarafından sunulan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra anaokulu öğrencileri, ezberledikleri sureleri okudu.

Öğrenciler tarafından okunan ilahilerin ardından program, minik öğrencilerinden oluşan mehter takımının gösterisi ile sona erdi.

Havza İlçe Müftüsü İlyas Akyazı, çocukların dinlerine, milletlerine ve bayraklarına bağlı büyülerinin önemine değinerek, "Çocukların yetişmesinde önemli rolleri olan başta aileleri olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.