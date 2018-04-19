Samsun'dan Kısa Kısa

Kavak ilçesinde çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet ve cezai tedbirler ile erken yaşta evlilik konulu eğitim düzenlendi.

Samsun Valiliği Yerel Eşitlik Birimi tarafından Kavak Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitime Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Eyüp Ünlü, Kavak Muhtarlar Derneği Başkanı Niyazi Çelik ve muhtarlar katıldı.

Eğitimde, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde sosyolog olarak görev yapan Yeşim Akçagün ile Ondokuz Mayıs Fakültesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Figen Çavuşoğlu tarafından çocuk hakları, çocuk ihmal ve istismarı, erken yaşta evlilik, aile içi şiddet, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadına yönelik şiddet ile ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

Eğitim, muhtarlar tarafından yöneltilen soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

Havza'da ilaçlama çalışmaları başladı

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, ilçede sivrisinek, karasinek ve larva ile mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarının başladığını söyledi.

İkiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Havza Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Veteriner Hizmetleri tarafından sivrisinek ve karasinek larva mücadelesine başlandığını belirtti.



Havaların ısınması ile kanatlı haşereler ile mücadele kapsamında dere yatakları, sokaklar, çöp konteynerleri ve su kanalları gibi sinek ve sivrisineklerin üreme alanlarının ilaçlandığını anlatan İkiz, "Ekipler gündüz larva, geceleri de kanatlı haşerelere karşı ilçe genelinde ilaçlama yapıyor. Özellikle Hacı Osman Deresi ve Tersakan Irmağı yatakları ile mücavir alanlarda çalışmalar yoğunlaşıyor." dedi.

İlaçlama çalışmalarında doğaya ve doğal yaşam dengesine zarar vermeyen ürünler kullandıklarına işaret eden İkiz, "Halkımızdan ricamız, çevrelerinde bulunan su birikintilerini bertaraf etmeleri, bahçe havuzlarını kullanılmıyorsa boşaltmaları. Bahçe sulama amaçlı teneke, varil, bidon gibi yerlerde biriktirilen suların ağızlarının kapalı şekilde muhafaza edilmesi, çöplerini poşetleyerek atılması önem taşıyor." diye konuştu.