Samsun'dan Kısa Kısa

Eğitim-Bir-Sen Samsun İl Başkanı Necdet Güneysu ve İHH Samsun İnsani Yardım Derneği Başkanı Hüseyin Mutlu, Eğitim-Bir-Sen Çarşamba İlçe Temsilciliğini ziyaret etti.

Güneysu, ziyarette, Eğitim-Bir-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı, İHH ve Diyanet İşleri Başkanlığının ortaklığında yürütülen "Yetim Gülerse Dünya Güler" Projesine en büyük desteğin verildiği ilçelerden birinin Çarşamba olduğuna işaret etti.

Projeye destek veren okulları da ziyaret ettiklerini belirten Güneysu, "Bu kadar desteğe rağmen bazıları rahatsız olabiliyor ve bunların arkasında başka şeyler arayabiliyorlar. Bizim tek derdimiz var, bu proje ile başını okşadığımız yetimlerimiz ve yardım duygusu oluşturulan öğretmen ve öğrencilerimizdir. Biz öğretmen ve öğrencilerimizin yardım duygularının kırılmasını istemeyiz." dedi.

Mutlu ise öğrencilerin harçlıklarıyla yetim kardeşlerine destek olduklarını ifade ederek, "Samsun il genelinde bu proje ile bakılan yetim sayısı 318'dir. Bu projenin tartışılabilir bir yanı yok. Arakan'da, Suriye'de, Somali'de Afrika'da bu harçlıklar o çocuklar için can suyu oluyor. Bu proje üzerinde hassasiyetimiz devam ediyor. İstanbul'da bin 500 öğrenci bir yetim öğrenciye destek olurken, Samsun'da 370 öğrencimiz bir yetime bakıyor. Eğitim-Bir-Sen Çarşamba İlçe Başkanımız Osman Şafak'ın görev yaptığı Durmuş Torun İlkokulunda ise 15 öğrenci bir yetime bakıyor. Bu nedenle bu proje üzerinden hiçbir hesap yapılmaması gerekir." diye konuştu.

Türk polis teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk polis teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü nedeniyle mevlit okutuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde kurban kesildikten sonra Abdullahpaşa Camisi'nde şehitler için Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okutuldu.

Kurban kesimi ve mevlide, Kaymakam Mustafa Güney, Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ramazan Ünal, İlçe Emniyet Müdürü Tuncer İğneli ve polisler katıldı.

Öğrencilere diş florürü uygulaması

Çarşamba Toplum Sağlığı Müdürlüğü tarafından Şehit Nuri Pamir İlkokulu öğrencilerine diş florürü uygulaması yapıldı.

Kaymakam Mustafa Güney, diş florürü uygulamasına katılarak öğrencilere diş macunu ve diş fırçası hediye etti.

Güney öğrencilere seslenerek, "Dişlerimizi fırçalayarak diş sağlığımızı korumalıyız. Günde iki kez sabah ve akşam yatmadan önce dişlerimizi fırçalayarak diş çürümelerinin önüne geçebiliriz. Sizler şimdiden diş fırçalama alışkanlığı edinirseniz diş sağlığınızı da sağlamış olursunuz. Bunun yanı sıra okuldan eve gidince ve tuvaletten çıkınca da ellerimizi muhakkak sabunla yıkamalıyız ki bu sayede de vücut sağlığımızı koruyabiliriz." dedi.

Öğrencilere diş florürü uygulamasını diş hekimi Ekrem Özel ve Burcu Özel yaptı.