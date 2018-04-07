Samsun'dan Kısa Kısa

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, arı yetiştiricilerine bahar bakımını yapmaları uyarısında bulundu.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu dönemde kovandaki yiyecek ve yumurta durumu, ana arının varlığı, işçi arının miktarı, kovanda hastalık ve rutubet olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Rüzgarsız ve güneşli havada kovanlarda bakım yapılabileceğini belirten Demir, "Arıcılar kovanlarının bakımını yaparken varroa parazitine karşı tedbirli olmalı. Bunun için de besleme çalışmalarından önce varroa ile mücadele etmeli. Çünkü bu bal verimini azalttığı gibi yavru çürüklüğü hastalığına da neden olur." diye konuştu.

Demir, arı kovanlarının beslenmesinde yağmacılara karşı tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.

Havza'da afat kurbanı kesildi



Havza ilçesine bağlı Belalan Mahallesi'nde afetlerden korunmak amacıyla afat kurbanı kesildi.



İlçede yılın ilk afat kurbanı programı, Belalan Mahallesi'nde düzenlendi.

Okunan mevlit ve duaların ardından kesilen kurbanın eti, davetlilere ikram edildi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, davetlerinden ötürü mahalle halkına ve muhtara teşekkür ederek, "Cenab-ı Mevlam kesilen kurbanları dergahında kabul etsin. Tüm ilçemize bol, bereketli bir yıl nasip etsin." dedi.

Mahalle muhtarı Ziyanur Soylu da katılımcılara teşekkür ederek, "Her yıl afetlerden korunmak ve ürünlerimizin bereketli olması için kesmiş olduğumuz kurbanlarımıza bir yenisini daha ekledik. Bu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Havza Belediyespor'dan sponsorlara teşekkür

Samsun Süper Amatör Lig'de mücadele eden ve ligin bitmesine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Havza Belediyespor'da Kulüp Başkanı Aziz Pekşen, takım sponsorlarına teşekkür etti.

Havza Belediyespor Kulüp Başkanı Aziz Pekşen ve Başkan Yardımcısı Cesur Şahin ile kulübün sponsoru iş adamları Mustafa Başaran ve Dursun İkiz, Havza Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda bir araya gelerek Bölgesel Amatör Lig (BAL) ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Pekşen, Havza'ya verdikleri sözü yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını dile getirerek, "Zorlu bir süreç oldu. Bu süreçte bizleri zaman yalnız bırakmayan en büyük iki sponsorumuz değerli iş adamlarımız Mustafa Başaran ve Dursun İkiz'e Havza adına teşekkür ediyorum. Eminim bundan sonraki süreçte de değerli sponsorlarımızın desteğini her zaman yanımızda göreceğiz." diye konuştu.