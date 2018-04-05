Samsun'dan Kısa Kısa

Samsun İnsani Yardım Hareketi Derneği Yetim Birimi Başkanı Sakine Okudan, Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük'ü makamında ziyaret etti.

Okudan, Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürü Büyük'ü ziyaret ederek, dernek olarak partnerleri İHH'nın, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Eğitim-Bir-Sen ortaklığıyla yürüttüğü İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi hakkında bilgi verdi.

İlçedeki okullarda projenin tanıtımını yaptıklarını anlatan Okudan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Büyük'ten projeye destek istedi.

Büyük, Okudan'a teşekkür ederek, projeye gereken desteği vereceklerini söyledi.

Ladik Ziraat Odasından çiftçilere ilaç hizmeti

Ladik Ziraat Odası Başkanlığı, zirai mücadele için temin etiği ilaçları, üye çiftçilere karsız olarak satışa başladı.

Odada görevli ziraat mühendisi Yunus Dal, yaptığı açıklamada, bölgede yapılan ekimlerde zirai mücadelede kullanılan ilaçların, oda tarafından kar amacı güdülmeden, ödeme kolaylığı da sağlanarak satıldığını belirtti.

Kontrolsüz zirai ilaç kullanımının önüne geçmek için üyelere kullanılacak alan ve toprağa göre ilaç verdiklerini ifade eden Dal, üreticilere ilacı nasıl kullanacakları hakkında bilgi verdiklerini de kaydetti.