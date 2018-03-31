Samsun'dan Kısa Kısa

Kavak Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünce çiftçilere Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması (ÇATAK) Programı hakkında bilgi verildi.

Kavak'ta İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce ÇATAK Programı kapsamında çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bayraklı, Karaaslan, Karadağ, Mahmutbeyl ve Mahmutlu mahallelerinde yapılan toplantılara ziraat mühendisleri Ramazan Aşcı ve Nilgün Kurmacı katıldı.

Aşçı, 2017 yılında 161 çiftçi hakkında uygulama yapıldığını belirterek, "4 bin 399 dekar alanda ikinci kategoride uygulama yapıldı. Bu işlem sonucu 268 bin 221 lira ödeme gerçekleştirildi. 2018 yılında ise ilçemize yaklaşık 7 bin dekar alanda uygulama yapılması hedeflenmektedir." dedi.

"Şehrin yüzleri" fotoğraf sergisi çalışmaları

Havza'da, Samsun Fotoğraf Sanatı Derneği (SAMFAD) üyeleri tarafından "Şehrin Yüzleri" fotoğraf sergisi hazırlıkları kapsamında fotoğraf çekimi yapıldı.

SAMFAD üyeleri, ilçedeki Atatürk evi, Havza konakları gibi tarihi ve sosyal mekanlar ile Atayolu Havza etabında fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

SAMFAD Atayolu Gurubu sorumlusu Yusuf Kılınç, düzenlenecek sergi ile Samsun'un kültürel ve doğal mirasının envanterinin oluşacağını, fotoğrafların mayıs ayında düzenlenecek sergide gösterime sunulacağını belirterek, "Havza, gerek tarihi dokusu gerek kaplıcaları ile fotoğrafçılara farklı alternatifler sunan ilçelerden. Belediye Başkanımız Murat İkiz'e de verdiği desteklerden ötürü teşekkür ediyorum." diye konuştu.