Samsun'dan Kısa Kısa

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Terme Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanlığına yeniden seçilen Refaettin Danacı'yı ziyaret etti.

Kul, bir süre önce yapılan olağan genel kurulda güven tazeleyen Danacı'yı ziyaret ederek görevinde başarı diledi.

Kooperatiflerin esnaf için çok önemli bir görev üstlendiğini belirten Kul, esnafın faiz altında ezilmesine müsaade etmediğini, uygun ve ekonomik finansman desteği sağladığını söyledi.

Terme Belediyesi olarak kendilerinin de dün olduğu gibi bugün de esnafın yanında olacaklarını aktaran Kul, "Esnaf ve sanatkarlarımız ilçemizin en önemli sosyal, kültürel ve ekonomik dinamiğini oluşturmaktadır. Biz de üzerimize düşen herşeyi imkanlarımızın elverdiği kadarıyla yapmanın gayretinde olduk, olmaya da devam edeceğiz. Güven tazeleyen Refaettin Danacı kardeşime ve yönetimine başarılar diliyorum." dedi.

Amatör olta balıkçıları buluştu

Samsun'da amatör olta balıkçıları, Çarşamba ilçesinde bir araya geldi.



Amatör Olta Balıkçıları Derneği Çarşamba Temsilcisi Ergin Özarslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, amatör balıkçılar olarak bir dernek çatısı altında toplandıklarını söyledi.



Özarslan, dernek üyeleri olarak sık sık bira araya gelerek sıkıntı ve sorunları ele aldıklarını belirtti.

Bir proje hazırlığında olduklarını belirten Özarslan, "Okullarda öğrencilerimizi çekirdekten yetiştirme adına şu anda güzel bir proje hazırlıyoruz. Öğrencilere doğa ve hayvan sevgisini aşılamak, doğa şartlarına karşı tedbirli olmalarını öğretmeyi amaçlıyoruz." dedi.