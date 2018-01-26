Samsun'dan Kısa Kısa

Ladikliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından 15. Geleneksel Tirit Yemeği ve Kültür Etkinlikleri düzenlendi.

Ladik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Atakum Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde yapılan etkinliğe, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Ladik Kaymakamı Emrah Uzun, Ladik Belediye Başkanı Selim Özbalcı, MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, Ladikliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şerif Bilgin ve davetliler katıldı.

Ladik Belediye Başkanı Özbalcı, yaptığı konuşmada, "Bu tür etkinliklerdeki amaç, birlik ve beraberlik duygusunu öne çıkarıp, hemşehrilerimizin buluşması. Bizlere her sene olduğu gibi bu sene de Samsun'daki buluşmamızda sosyal tesislerin kapısını açan Atakum Belediye Başkanımız Sayın İshak Taşçı'ya da ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün burada hemşehrimiz olmadan gönül bağı kurduğumuz kardeşlerimiz de var. Allah hepsinden razı olsun. Bizleri yalnız bırakmadılar." ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerler için de duygularını aktaran Özbalcı, şunları kaydetti:

"Gece gündüz demeden, kışın soğuğunda vatanımızın, milletimizin geleceği için cephede olan askerlerimize ve ordumuza da Allahım yardım ve muzaffer eylesin. Rabbim birliğimizi daim kılsın. Onlara dualarımızı eksik etmeyeceğiz. Şehitlerimize de Hak'tan rahmet diliyorum. Onlar en yüksek mertebeye ulaşmışlardır. Bizim inancımız budur."

Hafta sonu oynanacak Atakum Belediyespor-Ladik Belediyespor maçına da değinen Başkan Özbalcı, tüm Ladiklileri takıma destek olmaları için derbiye davet etti.

Program, Ladikliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin plaket takdiminin ardından son buldu.

- Ladik HEM "cicim"i tanıttı

Ladik Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğünce açılan sergide, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından halk arasında "cicim" olarak bilinen yer döşeme kiliminin tanıtımı yapıldı.

Atakum Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde el işi, giyim ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının canlandırılması ile ilgili yer döşeme kilimi sergisi açıldı.

Ladikliler Kültür ve Dayanışma Derneğince geleneksel olarak düzenlenen "Tirit Yemeği ve Kültür Etkinlikleri" programı kapsamında düzenlenen sergi açılışına Ladik ilçe protokolünün yanı sıra Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Canik Belediye Başkanı Osman Genç ve vatandaşlar katıldı.

Kilim tezgahı ve cicim dokuması hakkında Belediye Başkanları Taşçı ve Genç, HEM Müdürü Gülahmet Aydemir ve yöresel kilim dokuma kurs eğitmeni Afiyet Katmerlikaya'dan bilgi aldı.

Hemşehri derneklerinden İkiz'e ziyaret

İstanbul ve Ankara'da faaliyet gösteren hemşehri derneklerinin başkanları Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti.

İstanbul Esenyurt Samsun Havzalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Kurtça ile Ankara Ilıcalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hamdi Usta, İkiz ile makamında bir süre görüştü.

Kurtça, önceliklerinin gurbetteki Havzalıları bir arada tutmak olduğunu belirterek, "Gücümüz yettiğince ilçemizin tanıtımı yapmak için çalışmaktayız." dedi.

Usta ise yaz aylarında Ankara'da yaşayan Havzalılarla birlikte Havza'da bir şenlik organize etmeyi planladıklarına işaret ederek, "Amacımız gurbetteki hemşehrilerimizin Havza ile olan bağlarını güçlendirmek ve senede bir kez olsun onları memleketlerine getirmek." diye konuştu.

Belediye Başkanı Murat İkiz de, sivil toplum kuruluşlarının önemine değinerek, "Tüm Havzalılar iyi ve kötü günlerinde bu dernekler sayesinde aynı çatı altında toplanıp haberdar oldukları gibi, kültürümüzün yaygınlaşması ve ilçe turizminin canlanması için de en büyük reklamı yapan kuruluşlardır. Ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederim." ifadesinde bulundu.

Daha sonra İkiz ve dernek yöneticileri, yaz aylarında düzenlenmesi planlanan şenlik hakkında görüş alışverişinde bulundular.