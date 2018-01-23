Samsun'dan Kısa Kısa

Havza ilçesinde toplantı ve gösteri yürüyüşü güzergahı belirlendi.

Havza Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2018 yılında yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşü güzergahının belirlendiği, düzenlemede halkın günlük ihtiyaçlarının aksaklığa uğramamasının esas alındığı belirtildi.

Bu kapsamda Mehmetçik Meydanı'ndan başlayarak Şehit Hasan Aktar Caddesi'nin Ofisler Kavşağı'na kadarki bölümünün yürüyüş güzergahı olmasının kararlaştırıldığı bildirilen açıklamada, toplantı yerinin de Mehmetçik Meydanı olacağı ifade edildi.

Alternatif yürüyüş güzergahının Kazımpaşa Caddesi'nden başlayarak Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kaşif Arslan Sokağı boyunca Ofisler Kavşağı'na kadarki bölümü, alternatif toplantı ve miting alanının da TCDD Havza Gar Şefliği yanı olacağı kaydedildi.

Açıklamada, Havza Belediyesi sınırları içerisinde ve sorumluluk bölgesinde bulunan afiş ve pankart asılabilecek yerlerin, Kazımpaşa Caddesi Kevser Parkı yanında bulunan billboard ve Kazımpaşa Caddesi Mehmetçik Meydanı'nda bulunan billboard, Kazımpaşa Caddesi, Demiryolu hemzemin geçidinden itibaren Türk Hava Kurumu Kavşağı'na kadar olan cadde, Mehmetçik Meydanı'ndan Şehit Hasan Aktar Caddesi'nden ofis kavşağına kadar olan cadde ve Kazımpaşa Caddesi Şehit Kaşif Aslan Sokak girişinden ofis kavşağına kadar olan sokak olarak belirlendiği aktarıldı.

Havza'da "Birlikte Üretim Modeli" tanıtıldı

Havza İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yıl içerisinde uygulamaya geçirilecek "Birlikte Üretim Modeli" tanıtıldı.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hüsamettin İlhan, "Birlikte Üretim Modeli" ile bitkisel ve hayvansal üretimin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

İlhan, Samsun'da üç kırsal mahallenin bu proje kapsamına alınacağını belirterek, "İlçemizde 27 mahallemiz bitkisel üretimde, 55 mahallemiz ise hayvansal üretimde bu projede yer alamaya uygun." dedi.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Arazi Edindirme Şube ?Müdürü? Lale Baykal da uygulama ve verilecek destekler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Toplantıya, Kaymakam Metin Yılmaz, Havza Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Zeki Kurt, Havza Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, tarımsal birlik ve kooperatiflerin temsilcileri ile mahalle muhtarları katıldı.

Belediye Başkanı Kul'a ziyaret

Türk Eğitim-Sen'in yeni seçilen şube başkanı Alparslan Yüksel, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, belediyenin faaliyetleri ve Türk Eğitim-Sen'in çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kul, "Bizim için önemli olan yaşadığımız bu şehri geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktır. Bu çerçevede sendikalarla yaptığımız fikir alışverişlerinden ziyadesiyle mutlu oluyoruz. İnanıyoruz ki sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler olarak işbirliği içerisinde çalışarak bu şehri iyi bir geleceğe taşıyacağız." dedi.

Şube Başkanı Alparslan Yüksel de Kul'un eğitimin ve eğitimcilerin sorunları ile her zaman ilgili ve alakalı olduğunu belirterek, teşekkür etti.