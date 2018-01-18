Samsun'dan Kısa Kısa

Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Maarif Hareketi kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, yaptığı açıklamada, Ladik'te okuma kültürünün geliştirilmesi amacıyla hazırladıkları Oku, Anla ve Yaşa Projesi'ni uygulamaya koyduklarını ve ilk etkinliğin Kaymakam Emrah Uzun'un makamında yapıldığını söyledi.

Projenin hazırlanmasında ve uygulamaya konulmasında en büyük desteği Kaymakam Emrah Uzun'dan aldıklarını dile getiren Sancı, şunları kaydetti:

"Ladik İmam Hatip Ortaokulu ve İlçemiz Atatürk İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, proje kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla başta Kaymakam Emrah Uzun olmak üzere ilçedeki bazı kamu kurum ve kuruluşlarını ziyarette bulundular. Gruplar halinde kamu kuruluşlarına giden öğretmen ve öğrenciler yanlarına aldıkları kitaptan birer tanesini de Kaymakam Uzun ve diğer kamu çalışanlarına vererek birlikte 45 dakika kitap okudu. Ayrıca, proje ile ilgili gösteri, koro, pankart açma, slogan söyleme, şiir okuma gibi gibi etkinlikle kitap okumanın faydalarını sergilediler."

Makamında öğrencilerle birlikte 45 dakika kitap okuyan Kaymakam Emrah Uzun da kitap okumanın önemi üzerine öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilerin proje kapsamında ilçedeki tüm kamu kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına ve kahvehanelere de giderek kitap okuyacakları bildirildi.

Kavak'ta öğrencilere afet eğitimi

Kavak Cumhuriyet Anaokulu öğretmen ve öğrencileri Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, AFAD Müdürlüğü arama ve kurtarma teknisyenleri tarafından öğrencilere arama ve kurtarmada kullanılan araç ve gereçler tanıtıldı ve afet öncesi, sırası ve sonrasında hangi tedbirlerin alınması gerektiği anlatıldı.

Okul Müdürü Murat Toraman, AFAD yetkililerine teşekkür etti.

Kavak'ta din görevlileri istişare toplantısı yaptı

Kavak Müftülüğünce din görevlilerine yönelik istişare ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İlçe Müftüsü Nuh Arslan başkanlığında Merkez Yörgüç Paşa Camisi'nde gerçekleştirilen toplantıya, ilçedeki cami ve mescitlerdeki din görevlileri ile müftülük personeli katıldı.

Geçen yıl yapılan hizmetlerin değerlendirildiği toplantıda, Müftü Arslan, din görevlilerinden çocuklara cami alışkanlığı kazandırılması yönünde girişimde bulunmalarını istedi.

Kavak'ta "Oku Çalıştayı" düzenlendi

Kavak'ta Maarif Hareketi kapsamında "Oku Çalıştayı" toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlık, belediye başkanlığı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde iki gün süren çalıştayda, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul dışından kişilerden oluşturulan 25'er kişilik dört grup tarafından "Neden okumuyoruz, okuyamıyoruz, engeller nelerdir?, "Bu engelleri ortadan kaldırarak hızlı, anlamlı, etkin ve etkili okumak için neler yapabiliriz?" konuları değerlendirilerek, hazırlanan raporlar sunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, etkinliğe katılımın yüksek olmasının sevindirici olduğunu belirterek, "Hazırlanan raporlar başkanlığımda oluşturulan komitede inceleme ve değerlendirmeye alınacak. Bu konularda konferanslar düzenlenecek, görüşler alınacak ve uygun görülenler bir kitap haline getirilerek dağıtımı yapılacak." dedi.