Samsun'dan Kısa Kısa

Kavak Milli Eğitim Müdürlüğünce Maarif Hareketi kapsamında, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteğinde "Oku Çalıştayı" başladı.

Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştaya, Havza Kaymakamı ve Kavak Kaymakam Vekili Metin Yılmaz ile eğitimciler katıldı.

İki gün sürecek çalıştayda öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul dışından kişilerden oluşturulan 4 grup, "Neden okumuyoruz, okuyamıyoruz, engeller nelerdir?, "Bu engelleri ortadan kaldırarak hızlı, anlamlı, etkin ve etkili okumak için neler yapabiliriz?" konularını değerlendirerek rapor hazırlayacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Arslan'a ziyaret

Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Arslan'a, emekliye ayrılmasından dolayı son mesai gününde Kaymakam Yunus Emre Altıner ve kurum müdürleri ziyarette bulundu.

Altıner, Arslan'a çalışmaları için teşekkür ederek, emekliliğinin hayırlı olmasını diledi.

Arslan da ziyaretten dolayı memnun olduğunu ifade ederek teşekkür etti.

Ziyarete, İlçe Müftüsü Ali Erbaş, Vezirköprü Devlet Hastanesi Başhekimi Osman Karakuş da katıldı.

SAMFAD'dan İkiz'e ziyaret

Samsun Fotoğraf Sanatı Derneği (SAMFAD) üyeleri, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti.

SAMFAD tarafından mayıs ayında açılacak, "Şehrin Yüzleri" fotoğraf sergisi hazırlıkları kapsamında sergi komisyonu Atayolu Grubu, İkiz'i makamında ziyaret ederek ilçe hakkında bilgi aldı.

Grup üyesi Yaşar Ali Dursun, çalışmayla Samsun'un kültürel ve doğal mirasının envanterinin oluşturulacağını ve fotoğrafların mayıs ayında düzenlenecek sergide beğeniye sunulacağını anlattı.

İkiz, ellerinden geldiği kadar sanat ve sanatçıya destek olmak için çalıştıklarını belirterek, "Yapılacak çalışmada güzel fotoğrafların çıkacağına eminim. Havzamız tarihi ve kültürel zenginlikleri ile sergiye renk katacaktır. Havza Belediyesi olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Serginin Samsun'dan sonra Havza'da da açılması bizleri ayrıca mutlu edecektir." dedi.