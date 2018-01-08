Samsun'dan Kısa Kısa

Ladik Belediye Başkanı Selim Özbalcı, İstanbul Ladikliler Derneği'nin davetlisi olarak bu yıl ikincisi düzenlenen yöresel kaz tiridi programına katıldı.



Ladikliler Derneği Başkanı Fatih Zeybek'in ev sahipliğinde Esenyurt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Ladikliler Yöresel Kaz Tirit programına Özbalcı'nın yanı sıra MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Samsun Dernekler Federasyonu (SADEF) Genel Başkanı Yıldıray Baş, Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMKON) Genel Başkanı Sezgin Gümüş, İstanbul Ladikliler Derneği yönetim kurulu üyeleri, birçok davetli ve Ladikli vatandaşlar katıldı.

Ladik Belediye Başkanı Özbalcı, bu tür organizasyonların birlik, beraberlik ve dayanışmayı perçinlediğini ifade ederek, "Gurbette hemşehri birliği ve dayanışması için bir araya gelmiş ve kenetlenmiş durumdayız. Bu birliktelikle adeta Ladikimizi İstanbul'da yaşıyoruz. Hemşehrilerimi böyle birlik, beraberlik içerisinde görmek bizleri çok mutlu ediyor." dedi.

2018 hac başvuruları

Ladik Müftüsü Hüseyin Çekin, Ladik'ten toplam bin 9 kişinin 2018 hac kurasına katılacağını bildirdi.

Ladik'te 113 vatandaşın ilk hac başvurusunda bulunduğunu belirten Çekin, önceki yıllarda başvuruda bulunan 896 kişinin de otomatik olarak hac kaydının yapılarak toplam bin 9 kişinin kuraya katılmaya hak kazandığını söyledi.

Kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının 25 Ocak'ta yapılacak kura çekimiyle belirleneceğini vurgulayan Çekin, şunları kaydetti:

"Ladik Müftülüğü olarak kutsal toprağa gidecek hacı adaylarımızın belirlenmesinden sonra, kutsal topraklarda yapacakları dini ve diğer görev ve kurallar hakkında seminer düzenleyeceğiz. Ayrıcada çeşitli hastalıklara karşı hacı adaylarımıza koruyucu aşıları yapılacak."