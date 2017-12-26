Samsun'dan Kısa Kısa

Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Halk Eğitim Merkezi (HEM) ile İŞKUR İl Müdürlüğü işbirliğiyle açılan "Bez ve Örgü Bebek Yapımı" kursunu ziyaret etti.



HEM Müdürü Yusuf Tanrıöven'den kurs hakkında bilgi alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Büyük, kursiyerler tarafından yapılan bez ve örgü bebekleri inceledi.



Büyük, kursa katılan kadınlara hem el becerisi kazandırmak hem de evlerine ekonomik katkı sağlamanın hedeflendiğini söyledi.



HEM Müdürü Tanrıöven, 680 saat süreli kursun yoğun ilgi gördüğünü belirterek, kursu başarıyla tamamlayanlara sertifika verileceğini kaydetti.



Kavak Müftülüğü dede ve torunları buluşturdu



Kavak İlçe Müftülüğü, Yaşar Doğu Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda "Dede-Torun Buluşması" etkinliği düzenlendi.



Etkinliğe, İlçe Müftüsü Nuh Arslan, müftülük çalışanları, din görevlileri ile dede ve torunları katıldı.



Kur'an tilavetinin ardından Arslan, ömrü yeten herkesin bir gün yaşlanacağını belirterek, "Bugün torunlarımızın da gelecekte yaşlanıp dede olacağını düşünerek yaşlılarımızı unutmaması ve onlara gereken ilgi ve alakayı göstermeleri gerekir. İşte biz de bu anlamda gençlerimizi, yaşlılarımızla buluşturmak istedik. Gayemiz, gençlerle yaşlılar arasında gönül köprüleri kurmaktır." diye konuştu.



Program, ilahilerin okunması ve katılımcılara öğle yemeği ikramının ardından sona erdi.