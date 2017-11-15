Samsun'dan Kısa Kısa

Kavak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ergin Taş, üreticilere arılarını kışa hazırlamaları uyarısında bulundu.



Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların soğumaya başlamasıyla arıların da kış düzenine geçme zamanının geldiğini söyledi.



Alınacak basit önlemlerle arı kovanlarının kışı emniyetli şekilde geçirerek ilkbahara çıkmasının sağlanabileceğini belirten Taş, "İlçemiz arıcılık yönünden elverişli. Zaman zaman arı kovanlarında incelemelerde bulunup yetiştiricilerle görüşme fırsatı buluyoruz. Arı ve kovanlarının bakımı hakkında bilgiler veriyoruz." dedi.



Arıcıların kış hazırlıklarını geciktirmemesi gerektiğine dikkati çeken Taş, "Arı kovanlarındaki arı miktarı ile yiyecek, ana arının kontrolü ile durumu, kovanın fiziki durumu, üst örtüsü, kovan bölme tahtası tekrar gözden geçirilmeli. Yağmacılığa ve zararlılara karşı tüm önlemleri almalıdır." diye konuştu.



Havza'da yol yapım çalışmaları



Havza ilçesinde Mısmılağaç Mahallesi bağlantı yolu çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi ile Havza Belediyesi işbirliğinde gerçekleştiriliyor.





Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ile AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.





İkiz, yolun eski halinin tehlike arz ettiğini anlatarak, "Yolun her iki tarafında rampa ve hemzemin geçit bulunuyordu. Şimdi Devlet Demir Yolları tarafından yapılan alt geçit ile bu sorun ve tehlike ortandan kalktı. Şimdi de Büyükşehir Belediyemiz ile işbirliği içinde alt geçit bağlantı yollarını yapmaktayız." ifadesini kullandı.



Kendilerinin istimlak çalışmalarını, Büyükşehir Belediyesinin de yolu yaptığını aktaran İkiz, çalışmalara destek verenlere teşekkür etti.





Göksel de uyum içinde çalışmanın önemine dikkati çekerek, "Kurumlarımız uyum içinde çalıştığı sürece halkımıza hizmet hem daha kaliteli hem de daha iyi şekilde ulaşmakta. Halkımızın ihtiyaçlarına cevap vermek ve onların yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz." diye konuştu.