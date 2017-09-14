Samsun'dan Kısa Kısa

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, meyve ağaçlarından verim alabilmek için budama işleminin ihmal edilememesi gerektiği uyarısında bulundu.



Demir, yaptığı açıklamada, meyve bahçelerindeki şekil budamasının sonbaharda yapılması gerektiğini söyledi.



Şekil budaması ile dalların üst üste gelmesinin engellendiğini anlatan Demir, "Bu budama ile ağaç dallarına şekil verilir. Daha sonraki yıllarda da verim budaması yapılarak ağaçtan istenildiği seviyede verim alma planlanır." dedi.



Amaçlarının üreticileri bilinçlendirerek Ladik'teki meyveciliğin geliştirilmesini sağlamak olduğuna işaret eden Demir, meyve yetiştiricilerinin şekil ve verim budamaları konusunda, tarım müdürlükleri ve ziraat mühendislerinden gereken bilgiyi alabileceklerini kaydetti.



Kavak'ta müftüler toplantısı



Samsun İlçe Müftüler Toplantısı, Kavak'ta yapıldı.



İl Müftü Vekili Osman Ayas başkanlığında bir otelde düzenlenen toplantıya, Samsun Müftü Yardımcısı Abdullah Bilece, Kavak İlçe Müftüsü Abdullah Karaca ve 15 ilçe müftüsü katıldı.



Her ay bir ilçede toplandıklarını hatırlatan Ayas, toplantıda biten yaz Kur'an kurslarını ve diğer hizmetlerin değerlendirmesini yaptıklarını, Diyanet İşleri Başkanlığından gelen talimatları görüştüklerini söyledi.