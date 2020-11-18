İzmir'deki depremzedelere yardım
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'deki depremzedelere yardım

18.11.2020 17:11 | Son Güncelleme: 18.11.2020 17:28

Samsun Valiliği koordinasyonunda, hayırseverlerin katkısıyla toplanan yardım malzemeleri, İzmir'deki depremzedelere gönderildi.

Samsun Valiliği koordinasyonunda, hayırseverlerin katkısıyla toplanan yardım malzemeleri, İzmir'deki depremzedelere gönderildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü önünde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Vali Zülkif Dağlı, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Toplanan yardım malzemelerinin yola çıkacağını belirten Dağlı, "Depremzedelere ulaştırılmak üzere ilk tırımızı gönderiyoruz. İkinci yardım tırımız da birkaç gün içinde yola çıkacak. Gıda kolilerimiz ağırlıklı, battaniye, sağlık, hijyen ürünleri bulunuyor. Samsun olarak İzmir'deki vatandaşlarımızın yanındayız. Belediyemiz, kaymakamlıklarımız, sosyal yardımlaşama vakıfları destekleriyle yardımlarımız toplandı." dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise AFAD öncülüğünde toplanan yardımların doğru şekilde yerine ulaşacağını belirtti.

Konuşmaların ardından gıda malzemesi, battaniye, elektrikli ısıtıcı, maske ve dezenfektan taşıyan tır, İzmir'e hareket etti.

İzmir'deki depremzedelere yardım
İzmir'deki depremzedelere yardım
İzmir'deki depremzedelere yardım
İzmir'deki depremzedelere yardım

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

İlgili Haberler

Aydın Valiliği'nden İzmir'deki depremzedelere yardım
Aydın Valiliği'nden İzmir'deki depremzedelere yardım
Kayseri'den İzmir'deki depremzedelere yardım
Kayseri'den İzmir'deki depremzedelere yardım
İzmir'deki depremzedelere yardım
İzmir'deki depremzedelere yardım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Lütfi Elvan Süleyman Soylu Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Mustafa Topaloğlu Yıldız Çağrı Atiksoy
Spor Arda Turan Fatih Terim Ersun Yanal Malcolm Thomas Lewis Hamilton
Tüm Haberler Medya Kasım Kabine İçişleri Bakanlığı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'deki depremzedelere yardım - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 17:28:36. #1.15#
title