Samsun'dan Hırsızlık İddiası
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki bazı mahallelerde farklı tarihlerde kümeslerden tavuk çalınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri çalışma başlattı.
Hırsızlığı B.T. (17), H.C. (18) ve G.K'nin (19) gerçekleştirdiğini belirleyen polis, zanlıları gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.