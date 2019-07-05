Samsun'dan hacca bin 709 kişi gidecek

Samsun'dan bu yıl hacca bin 709 kişinin gideceği bildirildi.

İl Müftü Vekili Abdullah Bilece, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl Samsun'dan bin 709 hacı adayının kutsal topraklara gideceğini belirtti.

Hacı adaylarının ilki 8 Temmuz Pazartesi, ikincisi ise 15 Temmuz Pazartesi günleri olmak üzere 6 kafile halinde yola çıkacaklarını aktaran Bilece, adayların 20-23 Ağustos tarihlerinde hac vazifelerini tamamlayarak ülkeye döneceklerini kaydetti.

Bilece, Samsun'dan 59 görevlinin de hacı adaylarıyla kutsal topraklara gideceğini ifade etti.

Kaynak: AA