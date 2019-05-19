Samsun'dan "Gönlümüz Bir Soframız Bir" Mesajı

Cumhurbas¸kanlıgˆının resmi sosyal medya hesaplarından, "GönlümüzBirSoframızBir" etiketiyle başlatılan dijital iletişim kampanyası kapsamında, Samsunlu gençlerin ramazana özel mesajlar verdiği video paylaşıldı.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlattığı 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılında Samsun'dan tüm Türkiye'ye selam var" başlığıyla verilen mesajda gençler, şöyle seslendi:

"Bundan tam 100 yıl önce bugün, bağımsızlık yürüyüşünün başladığı bu topraklardan, Samsun'dan tüm Türkiye'ye selamlarımızı iletiyoruz. Cumhurbaşkanımızın, tüm kardeşlerimizin ve İslam dünyasının ramazanını tebrik ediyoruz. Ramazan ayı birliğimize, bağımsızlığımıza, bizi bir arada tutan değerlere aşkımızı perçinlesin istiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk nasıl Samsun'a çıkarak güzel bir başlangıç yaptıysa, son yıllardaki pek çok değişiklikle Türkiye'mizin önümüzdeki sürece de bir başlangıç yaptığına inanıyoruz. Milli ve manevi duygularımızın ışığında, 100 yıl önce yokluklara rağmen düşmana karşı ortaya konulan birlik ve beraberliğimizin daim olmasını Allah'tan diliyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız; bugün 19 Mayıs ve biz Samsunlular için ayrı bir gurur günü. Gurur günümüzde sizlerin de Samsun'umuzda olacağını bilmek mutluluğumuza mutluluk, heyecanımıza heyecan, gururumuza gurur kattı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir kez daha ramazanımız ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Gönlümüz bir soframız bir."

Kaynak: AA