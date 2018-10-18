Samsun'dan FETÖ'den gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun merkezli Ankara, Sivas, Kahramanmaraş, Ordu ve Mersin illerinde dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 2'si kadın 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların FETÖ'nün çeşitli kurumlarında çalıştıkları, Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu ve örgütün talimatıyla protestolara katıldıkları tespit edildi.

KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 9 kişi bugün öğleden sonra Samsun Adliyesine sevk edildi.