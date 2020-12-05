Işık ihlali, aşırı hız, dikkatsizlik...Samsun'da meydana gelen kazalar kamerada
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Işık ihlali, aşırı hız, dikkatsizlik...Samsun'da meydana gelen kazalar kamerada

05.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:33

Işık ihlali, aşırı hız, dikkatsizlik...Samsun'da meydana gelen kazalar kamerada Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kasım ayı içinde yurt genelinde meydana gelen kazaların Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kameralarına yansıyan görüntülerini paylaştı.

Işık ihlali, aşırı hız, dikkatsizlik...Samsun'da meydana gelen kazalar kamerada

SAMSUN - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kasım ayı içinde yurt genelinde meydana gelen kazaların Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kameralarına yansıyan görüntülerini paylaştı. Görüntülerde Samsun'dan da sürücülere ders niteliği taşıyacak cinsten kazalar yer aldı.

Kazaların genelde dikkatsizlik, kavşakta geçiş üstünlüğünün ihlali, ışık ihlali, aşırı hız gibi nedenlerle yaşandığı gözler önüne serildi. Samsun'dan yansıyan görüntülerde de trafik kurallarına uymayan ve kavşaklarda geçiş önceliğine dikkat etmeyen sürücülerin kaza yaptığı görüldü.

Işık ihlali, aşırı hız, dikkatsizlik...Samsun'da meydana gelen kazalar kamerada
Işık ihlali, aşırı hız, dikkatsizlik...Samsun'da meydana gelen kazalar kamerada
Işık ihlali, aşırı hız, dikkatsizlik...Samsun'da meydana gelen kazalar kamerada
Işık ihlali, aşırı hız, dikkatsizlik...Samsun'da meydana gelen kazalar kamerada
Işık ihlali, aşırı hız, dikkatsizlik...Samsun'da meydana gelen kazalar kamerada
Işık ihlali, aşırı hız, dikkatsizlik...Samsun'da meydana gelen kazalar kamerada
Işık ihlali, aşırı hız, dikkatsizlik...Samsun'da meydana gelen kazalar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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