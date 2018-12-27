Samsun'dan Çin'e Alabalık İhraç Edilecek

Samsun'dan Çin Halk Cumhuriyeti'ne alabalık ihracatı yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ile ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar neticesinde Muğla, Aydın, İzmir, Trabzon ve Samsun illerini kapsayan ve 9 gün süren su ürünleri ihracatına yönelik misyon ziyaretinin kapanış toplantısı Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleşti.

Toplantıyla ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, "Ülkemizde faaliyet gösteren alabalık yetiştiriciliği çiftlikleri ile su ürünleri işleme tesislerini kapsayan 18-26 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen Çin Halk Cumhuriyeti misyon ziyaretinin son ayağı ilimizde bulunan Samsun Soğuk Hava Tesislerinin(SASTAŞ) ziyareti ile başlamıştır. Samsun'da faaliyet gösteren tesisi ziyaret eden Çin Halk Cumhuriyeti heyeti önce tesisin genel işleyişi hakkında şirket yöneticilerinden bir brifing almış, sonrasında ise tesisi gezmişlerdir. Öğleden sonra gerçekleştirilen kapanış toplantısında Çin Halk Cumhuriyeti heyet başkanı yapmış olduğu değerlendirme konuşmasında ülkemizde faaliyet gösteren su ürünleri tesislerini gerek fiziki yapıları gerekse insan sağlığı açısından yapılan iyi hijyen uygulamaları açısından oldukça başarılı bulduklarını ifade etmişlerdir. Heyet başkanı ayrıca ülkemizden alabalık ihracatı için gerçekleştirdikleri bu ziyaret sonucunda ülkelerine sadece alabalık ve alabalık ürünlerini değil, diğer su ürünleri gruplarını da almayı planladıklarını ve dönüşlerinde kendi ülkelerindeki yetkili otoriteye verecekleri detaylı raporda bunu özellikle belirteceklerini ifade etmişlerdir. Heyet ayrıca, ülkemizin su ürünleri yetiştirme ve işleme tesislerinin dünya ve Avrupa standartlarında çalıştırıldığını ve denetlendiğini, kendilerinin bunu yerinde tespit ettiklerini ifade etmişler ve bu durumdan oldukça memnun kalmışlardır" dedi.

Kapanış toplantısına bakanlığı temsilen Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Harun Seçkin, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Yetiştiricilik Daire Başkanı Özerdem Maltas ve İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı katıldı. Harun Seçkin ve Özerdem Maltaş yaptıkları konuşmalarda heyetin ülke ziyaretinin hem iki ülke arasındaki dostane ilişkileri geliştirmesi hem de ikili ticaretin büyütülmesi hedeflerine katkı sağladığını ifade ettiler.

Harun Seckin, heyetin yaptığı denetim ziyaretleri neticesinde memnun kalmalarının kendilerini de mutlu ettiğini, ülke olarak su ürünleri tesislerinin hedeflerinin her geçen gün arttığını ve Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu hedeflerin gerçekleştirilmesi aşamasında her türlü desteği vermek konusunda yoğun bir mesai harcadıklarını belirtti.

Nail Kırmacı ise Samsun adına ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Samsun'u su ürünleri potansiyeli açısından Türkiye'de ciddi bir yerinin olduğunu ve üretilen ürünlerin başta AB ülkeleri olmak üzere büyük çoğunluğunun çeşitli ülkelere ihraç edildiğini ifade etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA