Samsun'dan Cimer'e 33 Bin 615 Başvuru

Samsun'dan, 2018 yılı içerisinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) 33 bin 615 başvuru yapıldığı bildirildi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, 2018 yılı içerisinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılması Kanunu kapsamında valiliğe yapılan başvurular hakkında bir açıklama yaptı. Vali Kaymak açıklamasında, "Vatandaşlarımızın sorun, öneri, istek ve şikayet dileklerini iletebilmeleri adına direkt Cumhurbaşkanlığı Makamına ulaşabilmeleri amaçlı bir sistem olan CİMER büromuza, telefonla (ALO 150), mektupla, internet üzerinden ve şahsen 23 bin 612 adet başvuru yapılmış ve gereği yapılmak üzere ilgili kaymakamlıklar ve kurumlara yönlendirilmiştir. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında ise, merkeze bağlı kurumlar ve kaymakamlıklarımıza 8 bin 252 adet başvuru, merkez ve ilçe belediye başkanlıklarımıza ise bin 751 adet olmak üzere toplamda 10 bin 3 adet bilgi edinme başvurusu yapılmıştır. Sonuç olarak Valiliğimiz İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz sorumluluğunda 2018 yılı içerisinde, devlet ile vatandaşlarımız arasındaki iletişim kanallarının tümü (elektronik, mektup, faks, telefon ve şahsen) açık tutularak, vatandaşlarımızın kendileri ve kamuyla ilgili, talep, şikayet, ihbar, görüş ve önerilerine ait 33 bin 615 başvuru ile ilgili işlem yapılmıştır" dedi.

Vali Kaymak ayrıca, "İçişleri Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 02 Şubat 2018 tarihinde vatandaşlarımızın taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi hedefiyle oluşturulan 'Açık Kapı Milletin Kapısı' büromuza, 2018 yılında 512 adet, 2019 yılında bugüne kadar 204 adet başvuru yapılmıştır. Vatandaşlarımızın istek ve sorunlarını çözme noktasında devlet olarak her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini bir kez daha hatırlatarak, istedikleri her zaman başta valiliğimiz olmak üzere kaymakamlıklarımız ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarına başvuru yapabileceklerini belirtir, saygılar sunarım" bilgilerini verdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA