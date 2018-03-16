Samsun'dan Çanakkale'ye Yola Çıkan Bisikletçiler Lapseki'ye Vardı

Çanakkale Zaferi'nin 103. yılında şehitler için Samsun'dan Çanakkale'ye bisikletle yolculuğa çıkan İlkadım Belediyesi İlkadım Kent Konseyi Bisiklet Grubu, Lapkesi ilçesine ulaştı.

Ekip sorumlusu İlkadım Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu başkanı Tanju Subaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının Çanakkale ruhunu hatırlatmak ve bir farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin terör yüzünden zor günler yaşadığını ifade eden Subaşı, "1915'te Türk milletini zafere taşıyan Çanakkale ruhunu insanların yaşaması gerektiğini vurgulamak ve farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle 4 Mart'ta Samsun İlkadım'dan yola çıktık. Merzifon Amasya, Çorum, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bursa, Balıkesir, ve Çanakkale'ye geldik. Toplamda 9 ilden geçtik ve 9 ilden 14 şehit mezarından toprak aldık. Bu toprakları Çanakkale şehitliğine götüreceğiz." dedi.