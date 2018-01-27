Samsun'dan Bağışlanan Karaciğer ile Hayata Tutundu
Samsun'da şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip beyin ölümü gerçekleşen genç kızın ailesince bağışlanan karaciğeri, Erzurum'da 2 yıldır organ nakli bekleyen Giresunlu bir hastaya nakledildi.
Samsun'da şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip beyin ölümü gerçekleşen genç kızın ailesince bağışlanan karaciğeri, Erzurum'da 2 yıldır organ nakli bekleyen Giresunlu bir hastaya nakledildi.
Çarşamba ilçesinde 24 Ocak'ta şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 26 yaşındaki N.Ö'nün beyin ölümü, tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde gerçekleşti.
Söz konusu hastanenin Organ Doku Koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü N.Ö'nün ailesinin olumlu yanıtının ardından N.Ö'nün karaciğeri özel kutulara konularak askeri uçakla Erzurum Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'ne getirildi.
N.Ö'nün karaciğeri, Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Merkezi ekibince yaklaşık 2 yıldır karaciğer nakli bekleyen 54 yaşındaki Giresunlu N.K'ye başarıyla nakledildi.
Tedavisi süren N.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.