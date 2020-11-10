Samsun'dan Azerbaycan'a medikal destek verilecek
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Samsun'dan Azerbaycan'a medikal destek verilecek

10.11.2020 13:43 | Son Güncelleme: 10.11.2020 13:46
Samsun'dan Azerbaycan'a medikal destek verilecek

Samsun'dan Azerbaycan'a maske ve medikal yardım yapılması için çalışma başlatıldı.

Samsun'dan Azerbaycan'a maske ve medikal yardım yapılması için çalışma başlatıldı.

Medikal sanayi kümelenmesinde Almanya Tuttlingen ve Pakistan Sialkot'tan sonra üçüncü sırada gelen Samsun'dan Azerbaycan'a medikal ve tıbbi cihazlar gönderilecek.

Samsun Medikal Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Ahmet Aydemir, AA muhabirine, Azerbaycan'a medikal destek sağlamak için çalışma yaptıklarını söyledi.

Çalışmanın Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde MEDİKÜM ile MediClust Medikal Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yürütüldüğünü anlatan Aydemir, bu kapsamda maske, tıbbi cihaz ve tıbbi aletlerin toplanmaya başlandığını belirtti.

Türkiye ve Azerbaycan'ın iki devlet bir millet olduğunu vurgulayan Aydemir, şunları kaydetti:

"Can Azerbaycan'a her alanda destek olmayı sürdüreceğiz. Ermenistan karşısında elde ettikleri başarı nedeniyle kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimizin haklı davasında yanlarında olduğumuz gibi salgınla mücadelede de yanlarındayız. Samsun'dan kardeşlerimizin ihtiyaç duyduğu maske, medikal ve tıbbi cihaz eksikliğini gidermek için bir çalışma başlattık. Çalışmalarımız sürüyor."

Türkiye'de medikal sanayinin Samsun'da kümelendiğine ve MEDİKÜM çatısı altında toplandığına işaret eden Aydemir, yaklaşık 40 yıldır üretime ortak olan mesai arkadaşları ile tüm Samsunluların çalışmaya destek vereceğine inandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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