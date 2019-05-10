Samsun'dan Amerika'ya 100 metrelik Türk bayrağı

SAMSUN - Samsun Valisi Osman Kaymak, Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu'nca bu yıl 38.si gerçekleştirilecek olan "Türk Günü Yürüyüşü" öncesinde Türk Amerikan Dernekleri Federasyonun Yönetim Kurulu Üyesi Rüstem Borluca'ya 100 metrelik Türk bayrağı teslim etti.

Türk diplomatlarının Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmesine tepki amacıyla ABD'nin New York eyaletinde başlatılan ve daha sonra Türk kültürünün tanıtımı için festival havasına dönüştürülen "Türk Günü Yürüyüşü"nün 18 Mayıs'ta 38.si gerçekleştirilecek. Yürüyüş öncesinde TADF temsilen Samsun'a gelen TADF Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanını temsilen Rüstem Borluca ve TADF 2. Başkanı Aydın Işık, New York sokaklarında dalgalanması için 100 metrelik Türk bayrağını Samsun Valisi Kaymak'tan teslim aldı.

"Türk bayrağı milli duygunun pekişmesine vesile olacaktır"

Temsili Türk bayrağını teslim ettikten sonra açıklamalarda bulunan Vali Kaymak, Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu'nun 18 Mayıs'ta Amerika'da yapacakları Türk yürüyüşünde kullanılmak üzere kendilerinden Türk bayrağı istediklerini söyledi. Kendilerinin de ilk adım kentinden ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ilk kıvılcımı yaktıkları Samsun'dan bu bayrağı vermekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Vali Kaymak, "Amerika'daki dostlarımıza selamlarımızı gönderiyoruz. 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde etkinlikler yapıyoruz. Bu da bunlardan birisiydi. Amerika'dan buraya gelerek bu milli duyguyu yaşayan ve gençlere yaşatacak olan dernek başkanı ve federasyon başkanına çok teşekkür ediyoruz. Çok anlamlı bir etkinlik. İnşallah bu bayrak oradaki dostlarımızla Türkiye arasındaki kardeşliğin, birliğin, milli duygunun pekişmesine vesile olacaktır. Özellikle gençler bunun bilincinde olması lazım. Oradaki gençlere mutlaka bunları anlatmanızı istiyorum. Aksi takdirde Türk milletini ortadan kaldırmak isteyen çok güçler var. Onlara fırsat vermememiz lazım. Dünya tanısın Türk'ü. Türk'ün gücünü herkes görsün inşallah" dedi.

Vali Kaymak Türk bayrağını teslim ederken 3 kere öptü

Konuşmasının ardından Vali Kaymak, Türk bayrağını 3 kere öperek Borluca'ya teslim etti. Borluca da Türk bayrağını teslim alırken 3 kere öptü. Bayrağı teslim alan Borluca ise, Türk bayrağını alırken onur duyduğunu ve bir daha ki yürüyüşe Vali Kaymak'ı da davet ettiklerini söyledi. Daha sonra Borluca da, Vali Kaymak'a Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu'nun plaket ve flamasını verdi.

Bayrak teslimatının ardından Vali Kaymak ve Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu heyeti Amerika'ya gönderilecek olan 100 metrelik Türk bayrağı altında kısa bir yürüyüş gerçekleştirdi. Daha sonra bayrak sarılarak Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu'na teslim edildi.

Kaynak: İHA