Samsun'dan Afrin'e Türk Bayrağı ve Erdoğan Posteri

Samsun Büyükşehir Belediyesince Suriye'nin Afrin bölgesine, Türk bayrakları ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri gönderildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında, PKK/KCK-PYD-YPG ve DEAŞ'tan temizlenen Afrin'e, Türk bayrakları ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterlerinin gönderilmesi için talepte bulundu.

Talebin Samsun Büyükşehir Belediyesince karşılanması üzerine ÖSO mensupları kenti, Türk bayrakları ve Erdoğan'ın posterleri ile donattı. Afrin'de köprülere ve evlere Türk bayrakları asıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Zeytin Dalı Harekatı ile TSK ve ÖSO tarafından Afrin'in terör unsurlarından temizlendiğini hatırlattı.

Tamamen milli silahlar, yerli üretim İHA ve SİHA'ların kullanıldığı operasyonda, Türkiye'nin dünyaya gücünü gösterdiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Afrin'de görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları aracılığıyla ÖSO mensupları, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterlerini istedi. Şanlı bayrağımız ve Cumhurbaşkanımız için hazırladığımız posterleri Afrin'e yolladık. Bölge halkının ve ÖSO mensuplarının bayrağımıza ve Cumhurbaşkanımıza sevgisi görülmeye değer, hepimiz için gurur vericiydi. Evler, iş yerleri, camlar, binalar, duvarlar, araçlar şanlı bayrağımız ve Cumhurbaşkanımızın posterleri ile donatıldı. Ülkemiz ve milletimiz adına gurur duyduk. Bir kez daha mazlumların umudu olduğumuz ortaya çıktı."