Samsun'dan 44 Bin 421 Başvuru

Samsun Valiliği Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), Bilgi Edinme ve Dilekçe Kanunu kapsamında 2017 yılı içerisinde 44 bin 421 başvuruyla ilgili işlem gerçekleştirdi.

Vali Osman Kaymak, 2017 yılı içerisinde CİMER, BİMER, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılması Kanunu kapsamında Valiliğe yapılan başvurular hakkında bir açıklama yaptı. Vali Kaymak açıklamasında, "Vatandaşlarımızın sorun, öneri, istek ve şikayet dileklerini iletebilmeleri adına direkt Cumhurbaşkanlığı Makamı'na ulaşabilmeleri amaçlı bir sistem olan CİMER'e ilimizi ilgilendiren 3 bin 980 adet başvuru, Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından Valiliğimize yönlendirilmiş olup, Valiliğimizce de mevcut başvurular gereği yapılmak üzere ilgili kaymakamlıklar ve kurumlara gönderilmiştir. Yine aynı amaçla vatandaşlarımızın direk Başbakanlık Makamı'na ulaşabilmeleri amaçlı olan Başbakanlık İletişi Merkezi (BİMER) büromuza telefonla (ALO 150), mektupla, internet üzerinden ve şahsen 23 bin 787 başvuru yapılmış, ilgili kaymakamlıklar ve kurumlara gereği yapılmak üzere yönlendirilmiştir. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında ise, merkeze bağlı kurumlar ve kaymakamlıklarımıza 8 bin 906 adet başvuru, merkez ve ilçe belediye başkanlıklarımıza ise 7 bin 748 adet olmak üzere toplamda 16 bin 654 adet bilgi edinme başvurusu yapılmıştır. Sonuç olarak Valiliğimiz İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz sorumluluğunda 2017 yılı içerisinde, devlet ile vatandaşlarımız arasındaki iletişim kanallarının tümü (elektronik, mektup, faks, telefon ve şahsen) açık tutularak, vatandaşlarımızın kendileri ve kamuyla ilgili, talep, şikayet, ihbar, görüş ve önerilerine ait 44 bin 421 başvuru ile ilgili işlem yapılmıştır" dedi.

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından, vatandaşlarla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi hedefiyle oluşturulan 'Açık Kapı Milletin Kapısı' Samsun bankosunun açılışının geçen günlerde yapıldığını ve Valilik binası girişinde hizmete sunulduğunu hatırlatan Vali Kaymak, "Vatandaşlarımızın istek ve sorunlarını çözme noktasında devlet olarak her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini bir kez daha hatırlatarak, istedikleri her zaman başta Valiliğimiz olmak üzere kaymakamlıklarımız ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarına başvuru yapabileceklerini belirtir, saygılar sunarım" diye konuştu. - SAMSUN